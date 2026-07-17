第四屆500Young／永豐朱士廷勉青年迎AI變局：不停奔跑才能留在原地

永豐金控總經理朱士廷指出，青年更將成為帶領未來世界的重要力量。圖／500輯攝影團隊提供

長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》，與同樣專注青年未來的永豐金控，共同主辦第四屆「500Young」頒獎典禮。永豐金控總經理朱士廷出席頒發「永豐特別獎」，並勉勵青年世代，在AI加速產業變革的時代，唯有持續學習、不斷前進，才能在快速變動的環境中保持競爭力。

朱士廷表示，「500Young」聚焦1990年後青年世代，是一項以人為核心的獎項，也是他最喜歡的《500輯》活動之一。他說，年輕世代是現在，也是未來的希望，在瞬息萬變的時代，更是推動社會轉型的重要力量。歷屆得主在各自領域展現創新思維與實踐能力，令人印象深刻，也讓外界看見青年世代的潛力。

他引用《愛麗絲夢遊仙境》中的「紅皇后理論」勉勵得主。他指出，「在這個世界裡，只有不停奔跑，才能留在原地」，正說明當前環境變化速度愈來愈快。尤其AI浪潮席捲各行各業，無論是學習、焦慮、不安或期待，每個人都正面臨前所未有的挑戰，青年更將成為帶領未來世界的重要力量。

朱士廷表示，永豐金控不只是贊助獎項，更希望透過實際合作支持青年發展。他舉例，首屆500Young得主、地方新詮釋獎得主吳君薇，目前已擔任永豐基金會董事；第二、三屆得主楊士慶、李宜軒、何庭安，也受邀參與永豐金控2026、2027年桌曆設計，讓青年創意有更多落地實踐的機會。

他說，這些合作傳達的訊息是，頒獎典禮並不是終點。《500輯》提供了優秀的平台，讓青年感謝一路陪伴自己的領路人，也讓更多新世代被社會看見；而離開頒獎舞台後，永豐金控也願意持續提供不同的合作機會與發展平台，陪伴青年持續成長。

朱士廷表示，永豐金控將持續攜手青年創造更多可能，「Together, a better life」，期待與青年共同迎向未來，為社會創造更多價值。

本屆「500Young」共設插畫、藝術、服務、音樂、文學、演繹、永續、設計、餐飲及科技創新等10個領域，並同步頒發「永豐特別獎」，由Heptabase共同創辦人暨執行長詹雨安獲得。

年僅26歲即入選《富比士》亞洲30歲以下傑出青年榜單的詹雨安，22歲創立視覺化知識管理平台Heptabase，以重新定義知識建構與思考模式受到國際市場肯定，也展現台灣青年創新創業的實力。

獲頒本屆「永豐特別獎」，詹雨安表示，獲獎心情「既開心也沉重」。他說，這份榮耀屬於過去四、五年一路並肩打拚的共同創辦人與團隊，也代表外界對產品價值的肯定。但身處AI浪潮最前線，他認為真正的挑戰才剛開始，軟體科技產業正面臨前所未有的變革，「每家公司不是在革自己的命，就是在革別人的命，否則就是被別人革命。」

他也引用朱士廷在典禮中提到的「紅皇后理論」表示，唯有持續努力向前，才能站穩腳步。他強調，Heptabase的使命是透過產品讓更多人提升創造力，這座獎項不是終點，而是提醒團隊未來還有更長的路要走，將持續迎戰AI革命，朝願景邁進。

永豐金控總經理朱士廷（圖左）頒發永豐特別獎給詹雨安。圖／500輯攝影團隊提供