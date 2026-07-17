快訊

烈焰沖天畫面曝！新北泰山鐵皮工廠火警 消防局出動34車趕往搶救

多空交戰 台指期夜盤率先反彈、高低震盪逾800點

聽新聞
0:00 / 0:00

7旬翁白內障左眼近失明 取出醫驚呼：晶體蛋白鈣化硬如骨頭

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭幫70歲許男取出鈣化晶體蛋白。圖／洪啟庭提供
達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭幫70歲許男取出鈣化晶體蛋白。圖／洪啟庭提供

屏東縣70歲許姓男子一年前視力變差、3個月前左眼幾乎看不見，由達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭看診後，發現他的左眼白內障鈣化嚴重，外觀類似大理石與漢白玉，將其手術取出後，發現水晶體鈣化程度竟然跟骨頭一樣硬，非常誇張。

許男一年前開始出現夜間畏光與眩光、看物體顏色較暗、有疊影、遠處視力變差等狀況，直到3個月前左眼幾乎看不見，連忙就醫。檢查後發現其左眼僅剩0.05，水晶體已經出現嚴重白色鈣化，外觀類似大理石與漢白玉。

洪啟庭幫他切開角膜後，取出鈣化的晶體蛋白，長度約0.8公分，四周呈不規則狀；在X光下與人類的指骨比較呈現同樣緻密，代表他水晶體的鈣化程度竟然跟骨頭一樣硬，非常誇張。手術後病人回診追蹤一個月後，視力終於回到0.7。

洪啟庭表示，白內障是眼睛的水晶體變混濁的病變，人類出生時水晶體是透明無色，隨年齡增長逐漸變混濁，尤其40歲後水晶體變厚變硬，多數人先出現老花眼，50歲起部分視力模糊，70歲後90%長輩有白內障困惱。

至於水晶體出現白色鈣化現象較罕見，發生比例約萬分之一。鈣化原因是水晶體內部鈣離子濃度異常升高，晶體蛋白與鈣牢牢結合，加上酸鹼值改變啟動類似於骨骼礦化過程，最終轉化為羥基磷灰石與磷酸鈣晶體，對視力影響很大，需手術處理。

洪啟庭提醒，水晶體混濁可能會出現以下徵兆，包括視線模糊、夜間畏光與眩光、看物體色彩失去鮮明度、看東西出現重影、近視度數不斷增加等。白內障發生年齡近年來有不斷下降趨勢，應與3C產品中藍光有密切關係，必須特別防範。

取出鈣化晶體蛋白，長度約0.8公分，周圍呈不規則狀。圖／洪啟庭提供
取出鈣化晶體蛋白，長度約0.8公分，周圍呈不規則狀。圖／洪啟庭提供

許男的水晶體前囊與部分核質已出現嚴重白色鈣化。圖／洪啟庭提供
許男的水晶體前囊與部分核質已出現嚴重白色鈣化。圖／洪啟庭提供

一般的成熟的白內障，像熟栗子或軟糖。圖／洪啟庭提供
一般的成熟的白內障，像熟栗子或軟糖。圖／洪啟庭提供

白內障 病人 屏東縣

延伸閱讀

獨／超級聖嬰發威？24歲女眼角膜「長青春痘」險瞎 醫揭原因

視界重啟的那一刻！董至成飛秒雷射白內障手術後驚呼：「彷彿回到20歲，整個世界變4K」

咳嗽黃痰以為感冒 中風男高燒嘔吐罹肺炎併膿胸

不是失智！翁記憶力差、走路變慢 AI分析步態揪出水腦症

相關新聞

第四屆500Young／永豐朱士廷勉青年迎AI變局：不停奔跑才能留在原地

長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》，與同樣專注青年未來的永豐金控，共同主辦第四屆「500Young」頒獎典禮。永豐金控總經理朱士廷出席頒發「永豐特別獎」，並勉勵青年世代，在AI加速產業變革的時代，唯有持續學習、不斷前進，才能在快速變動的環境中保持競爭力。

7旬翁白內障左眼近失明 取出醫驚呼：晶體蛋白鈣化硬如骨頭

屏東縣70歲許姓男子一年前視力變差、3個月前左眼幾乎看不見，由達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭看診後，發現他的左眼白內障鈣化嚴重，外觀類似大理石與漢白玉，將其手術取出後，發現水晶體鈣化程度竟然跟骨頭一樣硬，非常誇張。

第四屆500Young／永續類頒獎人朱士廷：取之於社會 更多的社會責任

長年關心青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》，與同樣專注青年未來的永豐金控，今年共同主辦了第四屆「500Young」頒獎典禮，典禮已於今日7月17日（五）於三創生活園區舉辦。

花蓮堰塞湖溢流又延 台鐵明上午「1列次停駛」公路局晚間再封橋

花蓮萬里溪堰塞湖溢流時間一延再延，台鐵因新萬里溪軌道橋就在河床上，今天起動態調整東部幹線營運。最新消息明天上午12時前，除452次列車停駛外，其餘皆正常行駛。

第四屆500Young／Heptabase創辦人詹雨安：AI革命真正挑戰在未來

長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》，與同樣專注青年未來的永豐金控，共同主辦的第四屆「500Young」頒獎典禮，7月17日於三創生活園區登場。

第四屆500Young／台灣大總座林之晨讚詹雨安 為台灣青年照亮創業路

著重發掘1990年後青年世代的領航獎項「500Young」，頒獎典禮今天於三創生活園區舉行。本屆共設立插畫、藝術、服務、音樂、文學、演繹、永續、設計、餐飲、科技創新等10大領域，並同步頒發永豐特別獎。除了表揚10位青年得主外，也邀請每位得主選出一路上影響自己最深的「領路人」，向陪伴他們築夢、成長的重要推手致敬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。