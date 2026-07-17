第四屆500Young／永續類頒獎人朱士廷：取之於社會 更多的社會責任

長年關心青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》，與同樣專注青年未來的永豐金控，今年共同主辦了第四屆「500Young」頒獎典禮，典禮已於今日7月17日（五）於三創生活園區舉辦。

著重於發掘以1990年後青年為主角的領航獎項「500Young」，因為兼具創新思維與實踐勇氣的年輕新勢力已是台灣社會不可或缺的重中之重，亦是推動時代轉型的重要引擎。2026獎項分為插畫、藝術、服務、音樂、文學、演繹、永續、設計、餐飲、科技創新等10個領域，並同步頒發永豐特別獎，最終由500輯決選同時具備傑出表現與未來潛力的10位青年得主，並請青年得主自主選出曾影響他們的領路人，讓築夢路的啟蒙者同享榮耀。

今晚活動上，永豐金控總經理兼永豐金證券董事長朱士廷並擔任了永續類頒獎人，致詞時朱士廷表示，金控或金融機構得到了大眾的資金，「獲利多、但基本上其實都是來自於社會、取之於社會，所以我們有更多的社會責任。」

同時朱士廷也感性分享，先前他已讀過永續類得主黃之揚的報導文章，讓他非常地感動，「因為他看起來就是希望能夠讓環境改變，並能變成更多人的日常，他在報導中提到『撿垃圾』這件事，如果只是為了減少垃圾那真的沒問題，但我很感動的是他認為思考的不只是自己，我覺得這一點很重要。」

朱士廷並提到，該篇報導中提到得獎人引用了電影《一代宗師》裡的台詞、「念念不忘，必有迴響。有一口氣，點一盞燈，有燈就有人。」也讓他格外有感，「他真的希望能夠讓大眾把NGO當成是一個職業的選項，我覺得這真的很不容易，真的很不容易。」