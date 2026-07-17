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花蓮堰塞湖溢流又延 台鐵明上午「1列次停駛」公路局晚間再封橋
花蓮萬里溪堰塞湖溢流時間一延再延，台鐵因新萬里溪軌道橋就在河床上，今天起動態調整東部幹線營運。最新消息明天上午12時前，除452次列車停駛外，其餘皆正常行駛。
台鐵表示，明天12時前，對號列車除今天深夜跨日的452次樹林-台東-新左營全區間停駛外，其餘對號列車及非對號列車皆正常行駛。
台鐵指出，明天12時後列車行駛資訊，將視萬里溪堰塞湖水位溢流變化調整，於明天上午10時前發布消息。
同時公路局原先預警性封閉萬里溪橋，上午也開放內車車道供車輛通行。但考量夜間水位監看視線不良，晚間10時起至明天上午6時，萬里溪橋將維持預警性全面封橋。
公路局表示，若水位明顯上漲將會維持全面封橋，會視堰塞湖溢流或水位明顯上漲境況滾動機動調整。
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