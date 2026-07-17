第四屆500Young／Heptabase創辦人詹雨安：AI革命真正挑戰在未來

長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》，與同樣專注青年未來的永豐金控，共同主辦的第四屆「500Young」頒獎典禮，7月17日於三創生活園區登場。

著重於發掘以1990年後青年為主角的領航獎項「500Young」，本屆獎項分布插畫、藝術、服務、音樂、文學、演繹、永續、設計、餐飲、科技創新類共10個領域，並同步頒發永豐特別獎，最終由500輯決選同時具備傑出表現與未來潛力的10位青年得主，也請青年得主自主選出曾經影響他們的領路人，讓在築夢道路上啟蒙了他們的人同享榮耀。

其中，今年科技創新類青年得主詹雨安，是視覺化筆記軟體Heptabase共同創辦人兼執行長。自國中熱愛數理的他，19歲就讀台大物理系時，選修電機系教授黃鐘揚開設的網路服務程式設計課程，從零開始學習軟體開發，也自此打開技術創作與創業的道路。

之後他曾赴美就讀密涅瓦大學，兩度選擇休學，22歲創辦 Heptabase，希望打造協助人們整理知識、建立深度理解的工具，並於26歲前入選《富比士》亞洲30歲以下菁英榜。

他致詞時表示，獲獎當下除了開心，更感到「誠惶誠恐」，因為這座獎項肯定的並非現在的自己，而是過去四、五年在創業路上不斷做出選擇、承擔風險的自己，而真正的挑戰，其實才正要開始。

他表示，自己從大學時期開始，在領路人黃崇安教授的指導下接觸軟體開發，便深深愛上打造產品，尤其是科技軟體。對他而言，最大的成就感不是獲獎，而是自己打造出的產品真的有人使用、有人喜歡，也確實幫助了許多人建立知識與思考能力。然而，在喜悅之外，詹雨安也坦言心中更多的是壓力與責任。

「一定是過去幾年做對了一些事情、做對了一些決定，我今天才能站在這裡。」他說，但那些曾經正確的決策，相較於未來即將面對的變化，其實都只是開始。

身處軟體與科技產業第一線，詹雨安認為，AI帶來的變革已經全面改寫產業樣貌，而軟體公司正是最先感受到這波革命的一群人。「現在的科技公司，不是在革自己的命，就是在革別人的命，不然就是正在被別人革命。」他形容，這場變革幾乎每分每秒都在發生，因此過去四、五年累積的成果，相較於未來幾年的每一個決策，都顯得微不足道。

詹雨安強調，Heptabase創立至今始終沒有改變初衷，希望透過產品「讓任何人都能對任何事情建立深度理解」。隨著AI快速發展，產品創新的可能性也比過去更多，而這座500Young獎項對他而言，不只是對過去努力的肯定，更提醒自己未來仍要持續學習、持續創新，在瞬息萬變的AI時代中，不斷向前。

作為詹雨安眼中的領路人，台大電機系教授黃鐘揚表示，自己從事教學已超過20年，愈來愈深刻感受到，在知識爆炸、科技快速演進的時代，老師真正能教給學生的其實有限。

「很多人說老師是教學生釣魚，而不是直接給魚，但我覺得現在甚至不是教釣魚技巧，而是要讓學生感受到捕魚的樂趣，讓他們知道浩瀚的大海在哪裡，再相信他們、放手讓他們自己去闖。」黃鐘揚說，今天再好的工具、再好的技術，都可能很快成為昨日黃花，真正重要的是培養學生探索未知與持續學習的能力。

他也以詹雨安為例表示，自己有幸在對方18歲時陪伴他學習，將當時所知道的知識分享給他，後來則一路看著他走出自己的道路，投入創業、打造產品，並創造出令人驚豔的成果。

「我開了一扇窗，但真正飛出去的是他。」黃鐘揚笑說，如今看到學生自由發展，寫下自己的創業故事，也讓自己更加相信，老師更像是一位「領路人」，指引方向後，就應該相信學生能走出自己的路。

第四屆500young科技創新類得主詹雨安(右)與台灣大哥大總經理林之晨。圖／500輯攝影團隊提供