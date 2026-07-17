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第四屆500Young／台灣大總座林之晨讚詹雨安 為台灣青年照亮創業路

聯合報／ 記者陳威任／即時報導
台灣大哥大總經理林之晨受邀擔任第四屆500Young科技創新類頒獎人。圖／500young攝影團隊提供
台灣大哥大總經理林之晨受邀擔任第四屆500Young科技創新類頒獎人。圖／500young攝影團隊提供

著重發掘1990年後青年世代的領航獎項「500Young」，頒獎典禮今天於三創生活園區舉行。本屆共設立插畫、藝術、服務、音樂、文學、演繹、永續、設計、餐飲、科技創新等10大領域，並同步頒發永豐特別獎。除了表揚10位青年得主外，也邀請每位得主選出一路上影響自己最深的「領路人」，向陪伴他們築夢、成長的重要推手致敬。

台灣大哥大總經理林之晨受邀擔任科技創新類頒獎人，將獎項頒發給台灣新創企業家、Heptabase共同創辦人兼執行長詹雨安，盛讚他不僅打造出受到市場肯定的科技產品，更以自身經歷鼓舞許多年輕創業者，成為台灣新創世代的重要代表人物。

林之晨表示，自2009年返台後便持續投入創業圈與新創生態系，他始終希望找到一種創業者，不只是自己創業成功、走得快，更能成為照亮後進的一盞燈，讓更多人因此獲得勇氣與方向，而詹雨安正是這樣的存在。

他指出，許多人認識詹雨安，是因為其打造出兼具流暢體驗與高效率的資料整理產品，但真正令他印象深刻的，是詹雨安在大學時毅然休學，全心投入創業的勇氣。在台灣傳統家庭觀念中，創業往往是一條不被看好的非典型道路，許多年輕人都必須面對家人的疑慮與質疑。然而，詹雨安以實際行動證明，年輕不只是優勢，更是創業最大的資本，一個人的價值也不該只由畢業證書來定義。

林之晨也分享，正是因為看見像詹雨安這樣勇於挑戰體制、突破框架的年輕人，讓他更加堅定推動年輕創業者支持計畫「Jamie's Gap Year Program」，提供21歲以下青年每人100萬元創業圓夢金，且不要求任何回報，希望讓更多有潛力的年輕人能放手一搏。截至目前，該計畫已支持48位青年投入創業。

除了個人的創業歷程，林之晨認為，詹雨安最大的影響力，在於改變了台灣創業者看待世界的方式。過去不少人認為矽谷遙不可及，全球頂尖新創加速器Y Combinator更是難以跨越的門檻，但詹雨安成功站上國際舞台，證明台灣新創團隊完全具備與全球頂尖企業競爭的實力。

他形容，詹雨安的成功如同投入平靜湖面的巨石，在台灣年輕創業圈激起巨大漣漪，也帶動越來越多創業團隊挑戰Y Combinator、進軍美國市場。近幾年更已有許多台灣團隊成功入選，顯示他的成功不只是個人成就，更替後進者開啟一條通往國際的新道路。

林之晨說，科技創新的本質，在於打破既有框架、創造新的可能；而真正的領袖，則是能夠點燃他人心中的火花。詹雨安不僅成功做到這兩件事，也讓更多台灣年輕人相信，只要勇敢跨出舒適圈、堅持自己的信念，即使走上非典型的人生道路，也有機會在世界舞台上發光發熱。

台灣大哥大總經理林之晨受邀擔任第四屆500Young科技創新類頒獎人。圖／500young攝影團隊提供
台灣大哥大總經理林之晨受邀擔任第四屆500Young科技創新類頒獎人。圖／500young攝影團隊提供

#500Young #聚焦青年世代價值的領航獎項 #500Young2026

官網：https://udn.com/500young

主辦單位｜500輯

共同主辦｜永豐金控

贊助品牌｜鞋全家福

台灣大哥大 林之晨

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