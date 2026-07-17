第四屆500Young／文學類頒獎人詹宏志：感謝温若喬讓台語變成有生命的語言

文學類引言人詹宏志從自身台語經驗出發，期待台語能繼續傳承下去。圖／500Young攝影團隊提供

長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》，與同樣專注青年未來的永豐金控，共同主辦的第四屆「500Young」頒獎典禮，7月17日於三創生活園區登場。

著重於發掘以1990年後青年為主角的領航獎項「500Young」，這群兼具創新思維與實踐勇氣的年輕新勢力，早已是台灣社會不可或缺的重中之重，更是推動時代轉型的重要引擎。本屆獎項分布插畫、藝術、服務、音樂、文學、演繹、永續、設計、餐飲、科技創新類共10個領域，並同步頒發永豐特別獎，最終由500輯決選同時具備傑出表現與未來潛力的10位青年得主，也請青年得主自主選出曾經影響他們的領路人，讓在築夢道路上啟蒙了他們的人同享榮耀。

PChome網路家庭董事長詹宏志擔任文學類引言人，談起自己的「台語奮鬥史」。生長於台語家庭，小時候在家只說台語，直到上學後因語言政策而改變，當時並未意識到損失，直到80年代一次嘗試用台語演講時，才驚覺自己的台語能力停留在60年代，之後所有的學習都是透過華語吸收，「我的語言停在60年代，台語停在50年代，就沒有機會再用這個語言去描寫世界了。」

詹宏志舉例，如「福爾摩斯」或「瑞士」等翻譯，其實帶有福建音（台語音）背景，但現代的台語新聞聽起來卻像是用台語發音在讀華語文稿，語言失去了原有的世界觀。

因此詹宏志對文學類台語新墨客得主温若喬的作品《日花閃爍》給予極高評價，年初也特意買來閱讀，認為其文字極為優美，不僅挖掘出被遺忘的台語詞彙，更將其運用於創作中，「這位作者太擅長捕捉這些被錯過的台語會的光亮的瞬間。更可貴的是她不只是把這些語彙挖掘出來。又拿來做創作」，使台語變成一個有生命、有動能的語言，打破了他原本認為台語已停滯的悲觀想法。

詹宏志最後提到和好友吳念真客串電影《悲情城市》時，為了演出「林老師」這位日治時期的左派知識分子，詹宏志捨棄吳念真原本草根味較重的台詞，親自重寫了該角色的所有台語對白，以符合知識分子的形象。

詹宏志笑說，雖然不小心將致詞講成了自己的「台語奮鬥史」，但這正體現了温若喬作品的感染力。