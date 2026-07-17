93歲黃春明現身宜蘭藝術自造祭 經典詩作「菅芒花」化為浪漫地景

2026藝術自造祭「書的博物館」今晚在宜蘭中興文創園區揭幕，國寶級大師黃春明老師現身活動現場，讓人驚喜，黃老師的經典詩作「菅芒花」是這次展出亮點，美麗詩篇首度走出書頁成為大型地景，別具特色，展場共有20件作品，把「書」從紙本閱讀延伸至空間、建築與地景，值得一看。

去年的藝術自造祭以「文字」為主題，今年則以「書本」為主。縣政府表示，中興文創園區過去是東南亞規模最大的造紙廠，百年歷史空間氛圍，很適合舉辦這次展覽；更難能可貴是，特別請到國家文藝獎得主黃春明老師參展，他今晚與國內外參展藝術家共同為藝術自造祭揭開序幕。

現年93歲的黃春明老師氣色非常好，傍晚涼風徐徐，神清氣爽，幾年前曾因心臟不適就醫，但他透露，現在每天在自家公寓從1樓走樓梯到5樓，中間不休息，每天走二趟當運動，練心臟肺活量，感謝縣政府安排如此特別的展覽，給予莫大鼓勵與創作靈感，覺得以後還可以繼續寫下去。

除了文學作品化為可行走、可閱讀的藝術場域，其它作品以書法、纖維、竹構、光影、聲音、互動科技等媒介展出，交織成一座漫遊、探索與體驗《書的博物館》，開幕中請到國際參展藝術家王珩，結合藝術家李蕢至的大型地景《石與時》演出。

代理縣長林茂盛表示，中興文化創意園區是國內紙業發展的重要歷史空間，書的博物館（The Eco-Museum of Books）透過「書」串聯紙業歷史、文學創作、藝術實踐與日常生活，盼觀眾在閱讀作品的同時，重新閱讀園區、閱讀宜蘭，思考與土地、文化及記憶之間關係。

參展者還有來自義大利的Elena Redaelli、英國的Fiona Paterson與Rain Wu，日本波多野想與杉原信幸×中村綾花，香港呂皓白、王珩×蔡秉衡、吳庭宇、13TechArt×黎嘉美，還有林三益毛筆×隼鹿文化、山廟共感設計製造所及崆 House K等藝術家團隊參與。

縣府文化局說，2026藝術自造祭《書的博物館》展期至9月6日，歡迎民眾在歷史建築、藝術作品與自然地景交織的場域中，翻開一本沒有頁面的書，展開融合文學、藝術與地方文化的閱讀旅程，同時也感受文化資產活化成果。

2026藝術自造祭「書的博物館」」今天開幕，展期至9月6日。圖／宜蘭縣政府提供

2026藝術自造祭「書的博物館」今晚在宜蘭中興文創園區揭幕，國寶級大師黃春明（中）夫婦現身，活動現場，讓人驚喜。圖／宜蘭縣政府提供

黃春明老師（中）參觀作品，聆聽策展解說。圖／宜蘭縣政府提供

國寶級大師黃春明的經典詩作「菅芒花」是這次展出亮點，首度走出書頁並以大型地景書寫形式融入歷史空間。圖／宜蘭縣政府提供