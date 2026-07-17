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美國環孢子蟲症爆千例病例 生吃蔬果+持續水瀉恐已被寄生蟲感染

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
美國疾病管制與預防中心截至7月13日已接獲1645例環孢子蟲症（Cyclosporiasis）本土確診病例，另有5100餘例疑似病例待確認，疫情已擴及34州，累計至少141人住院，目前尚無死亡病例。聯合報系資料照
美國疾病管制與預防中心截至7月13日已接獲1645例環孢子蟲症（Cyclosporiasis）本土確診病例，另有5100餘例疑似病例待確認，疫情已擴及34州，累計至少141人住院，目前尚無死亡病例。聯合報系資料照

美國疾病管制與預防中心截至7月13日已接獲1645例環孢子蟲症（Cyclosporiasis）本土確診病例，另有5100餘例疑似病例待確認，疫情已擴及34州，累計至少141人住院，目前尚無死亡病例。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，被感染最常見症狀為持續性水樣腹瀉，若有相關情況務必盡早就醫並告知醫師近期旅遊史。環孢子蟲症非我國法定傳染病，目前不會發布旅遊疫情警示。

曾淑慧說明，環孢子蟲症是由寄生蟲「環孢子蟲」（Cyclospora cayetanensis）所引起的腸胃道感染，主要經由食用或飲用受汙染的食物或水而感染，感染後約2至14天（平均約1周）開始出現症狀，最常見為持續性水樣腹瀉，也可能伴隨腹痛、腹部絞痛、腹脹、食慾下降、噁心、疲倦及體重減輕等症狀；若未接受適當治療，腹瀉可能持續數週，甚至反覆發作。

曾淑慧說，美國CDC、食品藥物管理局（FDA）及各州衛生單位正持續追查感染來源，初步調查顯示可能與受汙染的生鮮蔬果有關。

曾淑慧表示，預防環孢子蟲症應落實飲食及飲水衛生，食用生鮮蔬果前應充分清洗，飲用安全潔淨的飲用水，避免飲用未經煮沸的水及食用來源不明的生食；處理食物前、如廁後及進食前應以肥皂及清水確實洗手，並注意生、熟食分開處理，避免交叉汙染，以降低感染風險。

曾淑慧說，民眾如出現持續性水樣腹瀉，尤其近期曾食用生鮮蔬果、前往環孢子蟲症流行地區旅遊，或曾有共同用餐後多人陸續出現腹瀉等情形，應盡速就醫，並主動告知醫師近期旅遊史、飲食史及接觸史，以利醫師及早診斷、治療及必要時進行相關檢驗。

至於會不會提升旅遊警示，曾淑慧表示，國內發布旅遊疫情建議等級主要是以法定傳染病、疾病嚴重度來做評估，而環孢子蟲症非我國法定傳染病，在其他多數國家也不是法定傳染病，目前不會發布旅遊疫情警示；疾管署會持續監測美國當地疫情狀況。

美國 疫情 曾淑慧

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