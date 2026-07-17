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加碼！西醫基層門診診察費最高加成增8% 縮小專科差距

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
因應近年醫療服務成本持續攀升，為合理反映各專科照護負荷及基層醫療投入，今「全民健康保險西醫基層總額研商議事臨時會議」，共同研議西醫基層支付標準調整案。聯合報系資料照
因應近年醫療服務成本持續攀升，為合理反映各專科照護負荷及基層醫療投入，今「全民健康保險西醫基層總額研商議事臨時會議」，共同研議西醫基層支付標準調整案。聯合報系資料照

因應近年醫療服務成本持續攀升，為合理反映各專科照護負荷及基層醫療投入，今「全民健康保險西醫基層總額研商議事臨時會議」，共同研議西醫基層支付標準調整案。醫師公會全聯會建議運用114年及115年西醫基層總額醫療服務成本指數增加預算約49.68億元，調升第一段門診診察費各專科醫師加成，並檢討支付點數長期偏低且未調整之診療項目，以提升基層醫療服務量能。

醫師公會全聯會理事長陳相國表示，針對第一段門診診察費各專科加成，全聯會經多次內部討論，在兼顧各專科發展、人才培育及申報成長等因素下，提出調整方案，建議最高加成由13%調升至21%，其餘原10%及9%分別調升至18%及17%，適度縮小專科間加成差距。

此外，全聯會建議調整18001C「心電圖」支付點數，由150點調升至300點；部分創傷處置及換藥等6項支付標準（現行低於150點者）各調升50點，均獲健保署同意。另配合醫院總額調升兒童重症、產科及人力流失科別相關支付標準，其中涉及西醫基層總額婦產科及整形外科項目，經費約1.86億元，也在此次會議照案通過。

健保署長陳亮妤表示，原則支持全聯會版本，考量各專科衡平性，待署內後續與相關專科醫學會確認即可。

今協調最終達成共識，在兼顧各專科衡平發展及合理反映醫療成本的原則，在既有專科加成的基礎上，調升加成率，平均調幅8%以上。本次調整不僅縮小現行專科加成差距，更合理反映基層醫療專業價值及第一線醫療照護的人力投入與服務成本。

後續相關調整案將依程序提報「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」，並由健保署報請衛生福利部核定後公告實施。全聯會將持續追蹤後續作業，爭取合理反映基層醫療專業、人力投入及服務成本，與健保署共同精進，維護醫師權益及民眾醫療照護品質。

醫師 健保署

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