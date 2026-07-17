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環評總體檢出爐 籲老舊環評應有完整退場機制

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

近年重大公共建設、能源開發及產業開發爭議頻仍，不少案件在環評程序中引發重大爭議，甚至走上行政訴訟。環境法律人協會（EJA）今公布環評總體檢提出11項建議，包括環評審查結論應具有實質拘束力、二階環評整併為一階環評、從可行性規畫階段開放公民參與、環評委員產生機制、老舊環評應有充分完整的退場機制等。

環境法律人協會歷時一年多，蒐集中央與地方主管機關、目的事業主管機關、開發單位、顧問公司、公民團體及專家學者等多元觀點，並邀集超過80人次跨領域專家學者，涵蓋法律、環境工程、土地規劃與管理、自然資源管理、生物多樣性、海洋、交通、政治學、文化及原住民族等，共同完成「環境影響評估制度精進措施」。

針對我國環境影響評估制度長年存在之爭議與缺失，總體檢提出11項建議。環境法律人協會常務理事、環評總體檢計畫主持人張譽尹表示，現行認定標準的判斷基準一刀切，導致實務認定爭議，建議應精緻化各類開發行為的量體、環境敏感度、選址等項目，將篩選機制提前並建議增加個案判斷補遺機制，使認定基準及環評程序能更細緻貼近環境個案現況。

張譽尹也認為，各目的事業主管機關內部應建立初步環境考量機制（小環評），在進入正式環評程序前，及早篩選並排除高風險項目，並增強目的事業主管機關規畫開發案的環境意識；環評審查結論也應具有實質拘束力，作為後續各項開發許可核發的前提要件，避免環評與開發許可脫鉤，形成「環評歸環評、開發歸開發」或是「停工不停產」的制度漏洞。

除此，建議廢除現行二階環評制度，一律進行範疇界定，邀請在地居民、相關機關共同參與；開發案從可行性規畫階段，也應及早開放公民參與，從源頭化解對立，減少後端審查及爭訟成本。

張譽尹點出，替代方案分析長期淪為書件形式要件，建議替代方案應由開發單位至少提出一項可行場址替代方案，與主方案實質比較，也建議導入AI智慧環評，提升審查效率與科學基礎。

張譽尹說，計畫也認為應建立制度性保障，讓環評顧問公司可專業獨立安心執行環境調查及提出環評書件，改革環評委員的產生機制，則應設立遴選委員會，並提高專家學者比例，降低機關代表比例。老舊環評應也有充分完整的退場機制，並充實政策環評規範，發揮指引個案環評功能。

環境法律人協會強調，期盼透過本次成果發表，讓各界了解環評制度長期以來的結構性問題，進一步推動修法，使我國環境影響評估制度更能發揮把關國土保育與永續發展功能。

對此，環境部回應，將先針對不修法即可精進環評的做法先行，例如導入AI、強化民眾意見表達回應丶環評前即進行民眾參與及意見溝通、加強目的事業主管機關權責，以及協助輔導地方提升環評能力等事宜。

環評 退場機制 中央

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