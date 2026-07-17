快訊

親曝英特爾走下坡關鍵 基辛格還點名台灣：台海衝擊遠超大蕭條

占比逾6%！大股東減持傳聞不斷 國巨發聲明了

陽明交大教授殺連襟…死者妻首度發聲 澄清「未換股東、從未爭產」

聽新聞
0:00 / 0:00

聲援「我是書店店員」　文化部：守護出版及言論自由

中央社／ 台北17日電

香港獨立書店近期遭警方搜查，各界紛紛在社群網站張貼「我是書店店員」字樣聲援，文化部今天也在臉書粉專貼文表態支持。

文化部下午在臉書專頁發文，以「我們守護出版自由、支持言論自由，讓大家能自在看書，呼吸自由的空氣」為題，並表示「自由」從來不是天上掉下來的。

貼文指出，「我們現在享有的『民主、自由』，是許許多多民主前輩、人權鬥士冒著身陷囹圄甚至犧牲生命的危險，爭取而來；而『自由』也不是一條『只會前進、不會後退』的單行道，『自由、民主』要靠生長在台灣這片土地上的我們一同守護。」

貼文最後重申：「我們會繼續捍衛出版、言論、創作的自由！」

今天包括藝文界人士及書業，持續有人在網路關注「我是書店店員」一事。

出版「唯紅花綻放：習近平時代的認同與歸屬」一書的衛城出版總編輯洪仕翰在臉書貼文表示，感謝讀者的踴躍支持及熱烈響應，「本書目前正在緊急再刷，預計下週三前後恢復供貨。欲收藏實體書的朋友，歡迎至各大網路書店、實體連鎖書店、實體獨立書店預購，尤其是獨立書店，應該能帶給他們更大的幫助。」

洪仕翰表示，「稍早得知香港「留下書舍」的3名書店店員已獲得保釋。後續也請大家持續關注，無論是書店、出版或閱讀。」

獨立書店 文化部 香港

延伸閱讀

香港獨立書店遭搜查 總統府：聲援捍衛民主的人

港警搜查獨立書店 民進黨團立院議場前舉牌聲援

香港獨立書店遭搜查 總統：思想與文字不應被禁錮

香港獨立書店因《唯紅花綻放》遭查 梁文傑：建議大家買來看

相關新聞

下班注意！14縣市大雨特報 易有短延時強降雨

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署表示，今南部地區、嘉義以北山區及基隆、台北、新北、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

台東車站大亂還停電！堰塞湖危機衝擊東鐵 旅客一臉問號：不知道等到幾點？

受花蓮堰塞湖潰堤風險影響，台鐵今急調整東部幹線行車，所有台東北上列車僅行駛至花蓮縣光復站，造成不少原本要前往花蓮、宜蘭及台北的旅客行程大亂，台東車站湧入大批旅客辦理退、換票，現場擠滿等候人潮，一度陷入混亂。

東部幹線暫通！萬里溪堰塞湖溢流再推遲 台鐵5時後班次復駛

萬里溪堰塞湖溢流時間不斷延後，台鐵原本宣布下午3時後，鳳林=光復間預警性停駛，但直到下午5時，仍未傳出溢流消息。因此即刻起因應堰塞湖溢流時間延後，東部幹線列車陸續恢復正常行駛。

獨／無人機禁限區惹議…民航局鬆口放寬規範及範圍 2部分調整一次看

無人機玩家預計明天前往交通部抗議，反對各縣市政府和政府單位劃設太多無人機禁航區。交通部民航局今坦言，考量國家安全，關鍵基礎設施限制無人機活動，確實有劃設必要，但考量民眾也有使用需求，因此針對2部分進行調整，放寬禁限區的規定及範圍。

發燒咳黃痰多日當感冒 五旬男頭暈送急診檢出膿胸

高燒、咳黃痰多日要注意了，員榮醫療體系最近陸續收治多名肺炎併發膿胸患者， 都以為這些症狀只是一般感冒，等到胸痛、呼吸困難、高燒不退，已演變成肺部感染甚至膿胸，抗生素無法完全治療，必須搭配胸腔引流或胸腔鏡手術清除感染組織。

外送專法下周上路！DEAT偕學者拋3大呼籲 「重複計費」將削弱疊單效益

攸關百萬消費者與10多萬從業人員權益的《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）即將於7月21日正式實施。台灣數位平台經濟協會（DEAT）發表匯集11位跨領域專家學者的座談會成果，對即將上路的政策提出關鍵建言 。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。