聲援「我是書店店員」　文化部：守護出版及言論自由

香港獨立書店近期遭警方搜查，各界紛紛在社群網站張貼「我是書店店員」字樣聲援，文化部今天也在臉書粉專貼文表態支持。

文化部下午在臉書專頁發文，以「我們守護出版自由、支持言論自由，讓大家能自在看書，呼吸自由的空氣」為題，並表示「自由」從來不是天上掉下來的。

貼文指出，「我們現在享有的『民主、自由』，是許許多多民主前輩、人權鬥士冒著身陷囹圄甚至犧牲生命的危險，爭取而來；而『自由』也不是一條『只會前進、不會後退』的單行道，『自由、民主』要靠生長在台灣這片土地上的我們一同守護。」

貼文最後重申：「我們會繼續捍衛出版、言論、創作的自由！」

今天包括藝文界人士及書業，持續有人在網路關注「我是書店店員」一事。

出版「唯紅花綻放：習近平時代的認同與歸屬」一書的衛城出版總編輯洪仕翰在臉書貼文表示，感謝讀者的踴躍支持及熱烈響應，「本書目前正在緊急再刷，預計下週三前後恢復供貨。欲收藏實體書的朋友，歡迎至各大網路書店、實體連鎖書店、實體獨立書店預購，尤其是獨立書店，應該能帶給他們更大的幫助。」

洪仕翰表示，「稍早得知香港「留下書舍」的3名書店店員已獲得保釋。後續也請大家持續關注，無論是書店、出版或閱讀。」