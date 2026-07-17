外送專法下周上路！DEAT偕學者拋3大呼籲 「重複計費」將削弱疊單效益

攸關百萬消費者與10多萬從業人員權益的《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）即將於7月21日正式實施。台灣數位平台經濟協會（DEAT）發表匯集11位跨領域專家學者的座談會成果，對即將上路的政策提出關鍵建言 。

DEAT理事長劉于遜指出，台灣外送產業年度總消費額已達新台幣1351.28億元，年訂單量高達4.27億筆，已是不可或缺的民生基礎。然而專法上路後，平台在保險、訓練及申訴機制等法遵成本上勢必大幅增加。DEAT法規與政策議題小組代表東吳大學助理教授林紘宇指出，平台為維持營運，極可能透過調整費用分散成本壓力；一旦運費調漲、點餐門檻提高，外送恐將從大眾服務走向高單價的「精品化」消費，進而導致整體市場規模縮水。

針對外界關注的「疊單」機制，財團法人商業發展研究院商業發展與策略研究所所長朱浩以美國西雅圖2024年的實施經驗為例，西雅圖強制提高單筆基本報酬後，雖讓單筆收入翻倍，卻導致消費者下單意願大減，中小店家訂單量暴跌超過20%，外送員也因訂單稀釋、等待時間拉長，最終每月總收入並未顯著增加。

朱浩特別強調，台灣專法要求「每一筆訂單單獨計算」，這與西雅圖仍保有疊單誘因的作法不同。台灣新制要求重複計價，就如同3位順路共乘計程車的乘客卻被要求各自支付完整基本費，這將徹底削弱共享配送的經濟效益，導致疊單機制在台灣實質消失，不僅消費者失去優惠，尖峰時段的配送效率也將大打折扣。

針對外送員的角色定位與費用結構，朱浩也提出「使用者付費」的觀點 。他表示，平台串聯餐廳、消費者與外送員，若定位為「非僱傭關係」，外送員作為平台使用者，支付合理的「外送媒合費」或系統費來進行成本重組分配，是多邊生態系維持平衡的合理趨勢 ，此概念旨在促進各界正視外送員的法律定位，非指立即收取特定金額。

至於此舉是否會對打工學生族、兼職外送員造成負擔？朱浩也在座談中回應，法遵成本墊高後，平台為了追求配送效率，確實可能優先將派單機會給予全職、高效的外送員，導致兼職或打零工者的就業空間受到壓縮，這正是專法必須防範的「零工職業化陷阱」。

面對即將到來的變革，DEAT強烈建議政府給予企業6個月的「法規輔導期」，由於多項子法配套於今年6月底才正式公告，距離施行日期不到1個月，平台系統重大改動、合約重新簽署以及外送員保險調整時間皆極為倉促，需要足夠的時間進行系統接軌與磨合。

此外，由於外送產業變動極快，DEAT呼籲建立跨部會的「滾動檢視機制」，由主管機關每6個月常態性召開法規成效檢視會議，依市場客觀數據滾動調整政策。同時，政府應以「數據實證」制定政策，善用去識別化的法定大數據，每半年定期委託公正第三方進行產業經濟影響評估，以事實為基礎進行法案動態修正，避免剛性的價格管制壓抑市場發展。

DEAT表示，外送專法將使「多邊市場生態系」成本結構重新調整。圖／台灣數位平台經濟協會提供