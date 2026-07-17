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回響／小三通「水客」亂象多 航港局祭鐵腕：嚴查超重行李、貨物

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
交通部航港局長葉協隆（中）今天率隊專程赴金門視察水頭旅運中心，實地檢視旅客行李查驗及管控機制。圖／航港局提供
交通部航港局長葉協隆（中）今天率隊專程赴金門視察水頭旅運中心，實地檢視旅客行李查驗及管控機制。圖／航港局提供

本報日前大篇幅報導金門水頭港因中轉旅客暴增，導致在地居民機位一票難求與碼頭亂象頻傳，旅運品質受影響，引發各界關注。交通部航港局長葉協隆今天專程赴金門視察，除實地檢視旅客行李查驗及管控機制，也拜會金門縣長陳福海，並召集港警、海關、移民署、海巡署及防檢署等CIQS單位召開專案會議，針對「水客」攜帶超重行李及貨物等亂象研商強化管理措施。

航港局指出，金廈小三通原本是提供兩岸便捷客運服務，但近來部分俗稱「水客」的單幫客大量攜帶超重行李或貨物搭船，不僅影響一般旅客通關與候船秩序，也增加船舶航行及港區公共安全風險。

航港局表示，今年3月曾發生水客因行李遭查驗，當場在水頭旅運中心咆哮妨害公務；近日金門海關更查獲有人利用小三通企圖夾帶毒品原料闖關，凸顯水客行為已不只是旅運秩序問題，更涉及走私、販毒及公共安全。

航港局表示，自今年5月起即陸續邀集港區相關單位研商因應措施，希望透過跨機關合作，建立一致執法標準，提高港區管理效能。

葉協隆今天拜會陳福海時，提出多項精進措施，包括嚴格落實旅客行李件數及重量查核、加強取締危害港區安全的水客行為、優化小三通售票系統提升艙位利用效率、提前推動行李託運收費新制、落實船舶準點開航，以及禁止旅運中心周邊堆置貨物等，希望改善港區秩序及旅運品質。

陳福海表示，縣府全力支持航港局及中央各駐港單位加強查緝取締，並責成港務處、車船處全力配合，也要求浯江公司確實執行旅客行李重量管制，維護港區整潔、交通順暢及公共安全。

葉協隆強調，水客長期利用小三通攜帶超重行李及貨物，已影響客船航行安全與港區秩序，航港局未來將持續與金門縣政府及CIQS各單位合作，落實各項旅運及港區安全管理措施。

他也呼籲旅客切勿替他人攜帶行李或物品，若夾帶毒品或違禁品遭查獲，恐涉及刑法、毒品危害防制條例及懲治走私條例等相關刑責，不僅代價沉重，也可能危及航行安全，呼籲民眾共同維護小三通安全、有序的旅運環境。

交通部航港局長葉協隆（圖中）今天專程赴金門視察，並主持行李控管會議。圖／航港局提供
交通部航港局長葉協隆（圖中）今天專程赴金門視察，並主持行李控管會議。圖／航港局提供

交通部航港局長葉協隆（中）今天率隊專程赴金門視察水頭旅運中心，並拜會金門縣長陳福海商討嚴查水客與旅客行李管控。圖／航港局提供
交通部航港局長葉協隆（中）今天率隊專程赴金門視察水頭旅運中心，並拜會金門縣長陳福海商討嚴查水客與旅客行李管控。圖／航港局提供

金廈小三通近來屢傳「水客」的單幫客大量攜帶超重行李或貨物搭船，不僅影響一般旅客通關與候船秩序，也增加船舶航行及港區公共安全風險，浯江公司近日嚴格執行旅客行李重量管制。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通近來屢傳「水客」的單幫客大量攜帶超重行李或貨物搭船，不僅影響一般旅客通關與候船秩序，也增加船舶航行及港區公共安全風險，浯江公司近日嚴格執行旅客行李重量管制。記者蔡家蓁／攝影

小三通 航港局 金門

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