台東車站大亂還停電！堰塞湖危機衝擊東鐵 旅客一臉問號：不知道等到幾點？

受花蓮堰塞湖潰堤風險影響，台鐵今急調整東部幹線行車，所有台東北上列車僅行駛至花蓮縣光復站，造成不少原本要前往花蓮、宜蘭及台北的旅客行程大亂，台東車站湧入大批旅客辦理退、換票，現場擠滿等候人潮，一度陷入混亂。

有旅客表示，原本在台東車站候車，卻突然聽到站務人員在大廳高喊「北上列車！上車再補票，第一月台！」現場民眾一時搞不清楚狀況，只能拖著行李跟著人群衝向月台。

旅客指當時整個車站大廳瞬間亂成一團，大家一邊跑、一邊詢問到底發生什麼事，有人忙著確認班次，也有人站在月台猶豫是否要搭車，結果還有不少旅客來不及上車，列車便已開出。

雪上加霜的是，台東車站隨後又一度發生停電，讓不少旅客更加不知所措。有人苦笑說，「從頭到尾真的一臉問號，完全不知道發生什麼事，只知道大家都在跑」。

由於北上列車僅行駛至光復站，許多旅客被迫提前下車，後續交通如何接駁、何時恢復正常，也讓不少民眾焦急等待。有旅客表示，原本要前往台北，如今只能先退票或等待鐵路單位最新公告，「不知道還要等到幾點」。

目前因應花蓮堰塞湖潰堤風險，東部鐵路營運已啟動緊急應變措施，相關列車行駛資訊及後續疏運方式，仍待鐵路單位依現場狀況滾動調整。