快訊

反悔想重分？陽明交大教授殺連襟扯8千萬音樂教室爭產 友揭分產真相

Pi錢包遭駭！最新調查結果出爐 2019、2022年專案會員資料外洩

台股暴跌2953點創紀錄 分析師：狂跌走勢與「金融海嘯」泡沫極為相似

聽新聞
0:00 / 0:00

萬里堰塞湖若溢流恐致鐵公路雙斷 南花蓮民宿業跌到業績剩1成

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
花蓮萬里溪堰塞湖今早監控資料，蓄水量已達99%，最快下午就可能溢流。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖今早監控資料，蓄水量已達99%，最快下午就可能溢流。圖／林業署花蓮分署提供

萬里溪堰塞湖持續發佈紅色警戒，台鐵宣布今天下午3時後，鳳林=光復間預防性停駛，再加上萬里溪橋目前預警性管制，待水位監測行動值達到後，也將封橋不給過，屆時鐵公路雙不通。由於正值暑假旅遊旺季，本周末花東更有多個大型活動要登場，業者坦言接到部分旅客詢問電話，但退訂數不到1成。而南花蓮飽受堰塞湖威脅的業者，更是苦嘆，業績只能用慘慘慘來形容。

花蓮一年一度的「太平洋南島聯合豐年節」本周盛大登場，台東周末也有「臺灣國際熱氣球嘉年華」活動，原以為能一甩國旅陰霾，台鐵為加強疏運旅客，甚至早早就宣布，將於周六及周日加開5230次樹林-台東、5251次台東-台北共2列次EMU3000型自強號，沒想到卻遇上堰塞湖攪局，待溢流後，台鐵鳳林=光復間預防性停駛、公路萬里溪橋預警性封橋，恐形成鐵公路雙雙不通的尷尬情境。

花蓮觀光旅遊民宿協會理事長林文松表示，由於到訪花蓮的旅客7、8成都是新竹以北的客人居多、到台東玩的則以南部客人為主，因此位於南花蓮處的鳳林=光復間交通受阻，對本周預定前往的旅客影響不大。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡也說到，這周是暑期生意最好的期間，市區平均住宿率達6成。雖然有接獲部分詢問堰塞湖影響的電話，但退改訂的旅客不到1成。

受影響最大的觀光業者，集中在南花蓮一帶。在瑞穗經營溫泉民宿的邱弘光直言「不管交通有沒有斷，都很慘」，堰塞湖三天兩頭紅色警戒，在地人一天收到21通警戒通知，已經嚇跑好多旅客。

邱弘光表示「花蓮南區觀光樓地板已經破了，已經進入地下室了」，業績不斷下探最低點。以往民宿假日訂房率可以達到8、9成、平日也有6成，2024年的0403大地震重創花蓮，一個月訂房率跌至4至5成的訂房率。去年9月馬太鞍溪堰塞湖溢流成為最後一根稻草，住宿率僅剩1成，「開門做生意就是在賠錢」。

邱弘光指出，光復旁的豐濱賞鯨船4月開航以來，三個多月接待的客人不超過10組。泛舟生意也從一年11萬名旅客，跌到只剩1萬。業者也從全盛時期的25家，剩下2家苦撐。

邱弘光痛批，堰塞湖問題難解，這些南區旅遊業者能做的只有等，但縣府卻完全沒對他們伸出援手，「馬太鞍溢流處理不好，徐榛蔚縣長、傅崐萁委員事發後從來沒有到過南區，我們好像被遺棄的一塊土地」。

邱弘光指出，花蓮下個月想跟上台東6月推出的遊覽車補助，但南區沒有足夠的大型旅店，沒辦法容納大量遊覽車旅客，對飽受堰塞湖威脅的業者而言，看得到吃不到。如今又面臨新堰塞湖的挑戰，恐怕讓業者旅遊寒冬，雪上加霜。

堰塞湖 花蓮 台鐵

延伸閱讀

影／花蓮堰塞湖溢流在即…車站湧人潮 民眾：好害怕鐵公路中斷

萬里溪堰塞湖快爆了 台鐵凌晨啟動預防性停駛

花蓮萬里溪堰塞湖即將溢流 台鐵宣布東部幹線下午3時後預防性停駛

花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒 預估17日下午溢流

相關新聞

獨／無人機禁限區惹議…民航局鬆口放寬規範及範圍 2部分調整一次看

無人機玩家預計明天前往交通部抗議，反對各縣市政府和政府單位劃設太多無人機禁航區。交通部民航局今坦言，考量國家安全，關鍵基礎設施限制無人機活動，確實有劃設必要，但考量民眾也有使用需求，因此針對2部分進行調整，放寬禁限區的規定及範圍。

影／花蓮堰塞湖溢流在即…車站湧人潮 民眾：好害怕鐵公路中斷

花蓮萬里溪堰塞湖下午可能溢流，台鐵鳳林到光復下午3時後停駛，因值周五旅運高峰，且近日花東部落陸續進入歲時祭儀，花蓮火車站中午過後湧入不少人潮，有民眾無奈，原本下班後要回台東參加豐年祭，怕鐵公路都中斷，決定提前請假搭車。

花蓮萬里溪堰塞湖將溢流 台鐵即時起東線、南迴線新自強號賣站票

因應花蓮縣萬里溪堰塞湖下午5時可能溢流，台鐵公司下午1時30分發布最新列車行駛資訊，提醒旅客，今天下午3時前全線各級列車正常行駛，下午3時後視萬里溪堰塞湖水位溢流變化預防性停駛。

堰塞湖危機衝擊東鐵！台東車站大亂 旅客一臉問號

受花蓮堰塞湖潰堤風險影響，台鐵今急調整東部幹線行車，所有台東北上列車僅行駛至花蓮縣光復站，造成不少原本要前往花蓮、宜蘭及台北的旅客行程大亂，台東車站湧入大批旅客辦理退、換票，現場擠滿等候人潮，一度陷入混亂。

萬里堰塞湖若溢流恐致鐵公路雙斷 南花蓮民宿業跌到業績剩1成

萬里溪堰塞湖持續發佈紅色警戒，台鐵宣布今天下午3時後，鳳林=光復間預防性停駛，再加上萬里溪橋目前預警性管制，待水位監測行動值達到後，也將封橋不給過，屆時鐵公路雙不通。由於正值暑假旅遊旺季，本周末花東更有多個大型活動要登場，業者坦言接到部分旅客詢問電話，但退訂數不到1成。而南花蓮飽受堰塞湖威脅的業者，更是苦嘆，業績只能用慘慘慘來形容。

東部幹線暫通！萬里溪堰塞湖溢流再推遲 台鐵5時後班次復駛

萬里溪堰塞湖溢流時間不斷延後，台鐵原本宣布下午3時後，鳳林=光復間預警性停駛，但直到下午5時，仍未傳出溢流消息。因此即刻起因應堰塞湖溢流時間延後，東部幹線列車陸續恢復正常行駛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。