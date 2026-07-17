萬里堰塞湖若溢流恐致鐵公路雙斷 南花蓮民宿業跌到業績剩1成

萬里溪堰塞湖持續發佈紅色警戒，台鐵宣布今天下午3時後，鳳林=光復間預防性停駛，再加上萬里溪橋目前預警性管制，待水位監測行動值達到後，也將封橋不給過，屆時鐵公路雙不通。由於正值暑假旅遊旺季，本周末花東更有多個大型活動要登場，業者坦言接到部分旅客詢問電話，但退訂數不到1成。而南花蓮飽受堰塞湖威脅的業者，更是苦嘆，業績只能用慘慘慘來形容。

花蓮一年一度的「太平洋南島聯合豐年節」本周盛大登場，台東周末也有「臺灣國際熱氣球嘉年華」活動，原以為能一甩國旅陰霾，台鐵為加強疏運旅客，甚至早早就宣布，將於周六及周日加開5230次樹林-台東、5251次台東-台北共2列次EMU3000型自強號，沒想到卻遇上堰塞湖攪局，待溢流後，台鐵鳳林=光復間預防性停駛、公路萬里溪橋預警性封橋，恐形成鐵公路雙雙不通的尷尬情境。

花蓮觀光旅遊民宿協會理事長林文松表示，由於到訪花蓮的旅客7、8成都是新竹以北的客人居多、到台東玩的則以南部客人為主，因此位於南花蓮處的鳳林=光復間交通受阻，對本周預定前往的旅客影響不大。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡也說到，這周是暑期生意最好的期間，市區平均住宿率達6成。雖然有接獲部分詢問堰塞湖影響的電話，但退改訂的旅客不到1成。

受影響最大的觀光業者，集中在南花蓮一帶。在瑞穗經營溫泉民宿的邱弘光直言「不管交通有沒有斷，都很慘」，堰塞湖三天兩頭紅色警戒，在地人一天收到21通警戒通知，已經嚇跑好多旅客。

邱弘光表示「花蓮南區觀光樓地板已經破了，已經進入地下室了」，業績不斷下探最低點。以往民宿假日訂房率可以達到8、9成、平日也有6成，2024年的0403大地震重創花蓮，一個月訂房率跌至4至5成的訂房率。去年9月馬太鞍溪堰塞湖溢流成為最後一根稻草，住宿率僅剩1成，「開門做生意就是在賠錢」。

邱弘光指出，光復旁的豐濱賞鯨船4月開航以來，三個多月接待的客人不超過10組。泛舟生意也從一年11萬名旅客，跌到只剩1萬。業者也從全盛時期的25家，剩下2家苦撐。

邱弘光痛批，堰塞湖問題難解，這些南區旅遊業者能做的只有等，但縣府卻完全沒對他們伸出援手，「馬太鞍溢流處理不好，徐榛蔚縣長、傅崐萁委員事發後從來沒有到過南區，我們好像被遺棄的一塊土地」。

邱弘光指出，花蓮下個月想跟上台東6月推出的遊覽車補助，但南區沒有足夠的大型旅店，沒辦法容納大量遊覽車旅客，對飽受堰塞湖威脅的業者而言，看得到吃不到。如今又面臨新堰塞湖的挑戰，恐怕讓業者旅遊寒冬，雪上加霜。