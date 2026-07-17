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東部幹線暫通！萬里溪堰塞湖溢流再推遲 台鐵5時後班次復駛
萬里溪堰塞湖溢流時間不斷延後，台鐵原本宣布下午3時後，鳳林=光復間預警性停駛，但直到下午5時，仍未傳出溢流消息。因此即刻起因應堰塞湖溢流時間延後，東部幹線列車陸續恢復正常行駛。
台鐵表示，包含南下8班對號列車（428次、432次、434次、442次、436次、438次、448次、452次）及北上8班對號列車（431次、427次、21次、439次、441次、445次、447次、323次）下午5時起恢復正常行駛。非對號列車全數恢復正常行駛。
此外為加強疏運，今日東線、南迴線EMU3000型新自強號開放販售站票。
台鐵指出，明日中午12時前的行車資訊，將依最新水情評估，預計於晚間9時再發布。
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