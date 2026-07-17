東部幹線暫通！萬里溪堰塞湖溢流再推遲 台鐵5時後班次復駛

無人機玩家預計明天前往交通部抗議，反對各縣市政府和政府單位劃設太多無人機禁航區。交通部民航局今坦言，考量國家安全，關鍵基礎設施限制無人機活動，確實有劃設必要，但考量民眾也有使用需求，因此針對2部分進行調整，放寬禁限區的規定及範圍。

2026-07-17 16:45