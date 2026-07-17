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影／前1小時突取消…探索星號沒停靠那霸遭抗議 2千旅客今返基隆港

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
探索星號郵輪取消那霸靠港昨遭抗議，今返基隆港遊客兩樣情。記者游明煌／攝影
探索星號郵輪取消那霸靠港昨遭抗議，今返基隆港遊客兩樣情。記者游明煌／攝影

麗星郵輪旗下「探索星號」6天5夜的鹿兒島、熊本、那霸郵輪之旅，昨突然在前1小時取消停靠那霸港，引發大批遊客不滿抗議，並質疑未申請靠港，登島行程變公海巡遊。今天下午2千多遊客返回基隆港，有遊客說「不爽啊，無法登島很掃興，很難接受」；但也有不少遊客表示，安全最重要，補償1600元可接受。

一名男性遊客說「不爽啊，原本計畫要下船買東西，結果什麼都沒有，補償也不大夠，後來就都在船上。」

另名女性遊客表示，為何別的船可以靠港，探索星號就不能靠，因此昨天有遊客抗議，昨天風平浪靜，大家都不能下船，當然很生氣，1600元補償解決不了問題，船費那麼多錢，1600元能幹嘛。

不過，也有遊客表示，他覺得可能機件技術上可能真的有狀況，硬要進那霸港也不見得是好事，安全考量最重要，下次再來玩就好，他覺得補償1600元可接受，餐飲的菜色也都有提升，他覺得可以接受。

還有一名遊客說，要看什麼原因沒有停靠，只要說清楚，且有補償措施，旅遊安全最重要，不要勉強，他覺得說清楚就好，不必抗議。

基隆市消保官莊惠媛表示，到底是什麼原因造成不靠港，市府會再請航港局協助事實的釐清，如果是不可抗拒或人為可歸責船家，消費者認為權益有受損，可依消保法43條、44條申訴或調解，保障自己的權益。

麗星郵輪副總裁徐牧柔說，昨天下午3時原訂靠那霸港，確實發生突發性技術上的狀況，因海上是黑潮加上頂風，因此沒辦法如期抵達那霸，海象並不理想，船長和公司綜合評估，以旅客安全為考量臨時取消。

徐牧柔表示，這次有優於一般航程變更的補償措施，包括1600元郵輪消費金，及退還650元港務費的郵輪消費金，也升級娛樂活動及餐飲。謠傳未申請靠泊絕非事實，所有的靠港計畫都有提前申請獲准確認，一切都是合法合規，因靠港申請取消，旅客才會查無資料，不是沒有申請。

探索星號郵輪取消那霸靠港昨遭抗議，今返<a href='/search/tagging/2/基隆港' rel='基隆港' data-rel='/2/103583' class='tag'><strong>基隆港</strong></a>遊客兩樣情。記者游明煌／攝影
探索星號郵輪取消那霸靠港昨遭抗議，今返基隆港遊客兩樣情。記者游明煌／攝影

探索星號郵輪取消那霸靠港昨遭抗議，今返基隆港遊客兩樣情。記者游明煌／攝影
探索星號郵輪取消那霸靠港昨遭抗議，今返基隆港遊客兩樣情。記者游明煌／攝影

探索星號郵輪取消那霸靠港昨遭抗議，今返基隆港遊客兩樣情。記者游明煌／攝影
探索星號郵輪取消那霸靠港昨遭抗議，今返基隆港遊客兩樣情。記者游明煌／攝影

基隆港 郵輪 基隆

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