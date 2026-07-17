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第六屆「銀響力新聞獎」今揭曉 29獎項獲獎

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
第六屆銀響力新聞獎評審團合影。圖／弘道老人福利基金會提供
第六屆銀響力新聞獎評審團合影。圖／弘道老人福利基金會提供

弘道老人福利基金會舉辦「銀響力新聞獎」邁入第六屆，本屆共有60家媒體275件作品報名，其中共有57件作品入圍，競爭激烈，今日在松菸誠品表演廳正式揭曉得獎作品，有「大專院校類」、「廣播及網路音頻類」、「平面及網路文字類」、「電視及網路影音類」及「調查報導類」，共頒出29個獎項。

即時新聞獎首獎由50+「極端氣候多天災的未來，長照機構怎麼辦？花蓮光復鄉47位長者零傷亡撤離紀錄：全台必學6件事」獲得，優選共兩件：天下雜誌「奔走60社區、救1200長輩健康　雲林女兒翻轉失能，登上國際期刊」、太報「當加害車手與受騙長者合作　跨世代的打詐劇場如何縫合社會最脆弱的裂縫」。

專題報導獎首獎為天下雜誌的「善終練習，好好走」、優選為：商業週刊「請別忘了我：失智，人生最重要風險管理」、康健雜誌「失智症帳單」。

今年還推出評審團推薦獎，由上下游新聞「92 歲種菜導師，第二人生比首刷還精采！嘉義二分之一農場，共享土地共老共好」獲得。

評審馬雨沛表示，幾屆下來，媒體的選題從悲歌的刻板傳播敘述，到提出解方尋求修正政策的正向建議訴求，看見了媒體對於高齡議題有越來越多元的角度，感謝所有新聞工作者一起投入高齡報導，高齡社會議題，繼續走在解題的路上。

弘道基金會董事長王乃弘表示，新聞獎能持續走向第六屆，非常感謝媒體對於高齡議題的長期深耕，媒體是連結大眾與議題的橋樑，也像是一面鏡子，映照出台灣在制度、環境與心靈上的真實狀態。

雲林 天下雜誌

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