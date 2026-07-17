未來1周高溫炎熱！台北等地恐飆36度以上 留意午後雷陣雨

氣象署表示，未來一週炎熱，局部可能出現36度或以上的高溫，留意午後雷陣雨；原先在關島東南方的熱帶低壓，已減弱為一般低壓，未來可能還有熱帶系統發展，下週之後要再觀察。

交通部中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，未來一週大致為西南風轉偏南風，明天至20日前為西南風，南部不定時有陣雨或雷雨，防較大雨勢，其他地區多雲到晴，留意午後雷陣雨，特別是大台北地區與各山區，慎防局部大雨，而清晨至上午中部會有零星短暫陣雨。

黃恩鴻指出，21日後太平洋高壓開始增強，水氣稍微少，環境轉偏南風，迎風面南部局部短暫陣雨或雷雨情況明顯減少，其他地區仍維持多雲到晴，午後中部以北、宜蘭地區與其他山區有局部短暫雷陣雨，特別在中部以北、宜花山區可能會出現大雨。

氣溫部分，黃恩鴻表示，未來一週高溫炎熱，約攝氏32至35度，局部地區溫度將更高，包括大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷等可能出現36度或以上的高溫。

另外，原先在關島東南方的熱帶低壓，黃恩鴻表示，上午已減弱為一般低壓。他提醒，未來附近可能還會有熱帶系統發展，預測時間點要到下週之後。