快訊

Pi錢包遭駭！最新調查結果出爐 2019、2022年專案會員資料外洩

台股暴跌2953點創紀錄 分析師：狂跌走勢與「金融海嘯」泡沫極為相似

黃大煒離世後遭爆「三人行」 製作人好友心疼駁斥、Polo發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

防疫國家隊再升級！疾管署攜軍方迎戰新興傳染病、生物威脅

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛生福利部疾病管制署與國防部軍醫局共同簽署116至120年的傳染病檢驗與應變量能合作協議。圖／疾管署提供
衛生福利部疾病管制署與國防部軍醫局共同簽署116至120年的傳染病檢驗與應變量能合作協議。圖／疾管署提供

為持續鞏固全國傳染病檢驗網絡，衛福部疾管署與國防部軍醫局今完成「116至120年合作協議」簽署，並於疾管署舉行協議簽署典禮。未來疾管署將結合軍醫局所屬國防醫學大學預防醫學研究所，強化國內新興傳染病、高危險病原體及疑似生物恐怖攻擊事件等防疫檢驗效能，並透過整合檢驗資源，提升各類傳染病之應變量能。

疾管署表示，簽署典禮由疾管署署長羅一鈞與軍醫局局長陳元皓代表簽署合作協議，其他與會人員包括國防醫學大學校長林致源、預醫所所長蒙恩、軍醫局衛勤保健處處長蔡適鴻、軍醫局衛勤保健處科長陳宗毅、軍醫局衛勤保健處編審朱育廉、國防醫學大學研發處處長徐佳福、國防醫學大學預防醫學研究所研發室主任葉嘉翠、國防醫學大學預防醫學研究所研發室研究發展官張天耀等。

疾管署說，該署與軍醫局自102年起即已建立合作機制，由全國唯一具備生物安全第四等級（BSL-4）實驗室預醫所協助執行「高危險病原體及列管毒素檢驗」。迄今14年間該機制所涵蓋檢驗項目逐年增加，範圍除包括天花、裂谷熱、伊波拉病毒感染、立百病毒感染症及M痘等新興傳染病常規檢驗，也包括疑似生物恐怖攻擊事件及重大疫情應變所需之緊急或特殊檢驗，全面防堵各類傳染病對國人健康威脅。

疾管署指出，此次合作延續不僅是我國政府部門攜手落實「防疫一體」實際作為，更象徵透過國防與公共衛生資源與量能之橫向整合，成功打造更為強韌傳染病檢驗國家隊。未來雙方將持續堅守崗位，即時參照國內外傳染病疫情脈動啟動多元應變策略。

衛生福利部疾病管制署署長羅一鈞（左）與國防部軍醫局局長陳元皓（右）共同簽署116至120年的傳染病檢驗與應變量能合作協議。圖／疾管署提供
衛生福利部疾病管制署署長羅一鈞（左）與國防部軍醫局局長陳元皓（右）共同簽署116至120年的傳染病檢驗與應變量能合作協議。圖／疾管署提供

羅一鈞 疾管署 傳染病

延伸閱讀

金門海漂豬屍驗出非洲豬瘟病毒 豬肉7天禁運台灣本島

北醫大結盟日本創投DCI Partners 助力台灣生醫新創進軍日本市場

海漂豬屍驗出豬瘟 金門豬肉禁運本島一周

金門海漂豬驗出非洲豬瘟 賴總統要求守住防疫成果

相關新聞

影／花蓮堰塞湖溢流在即…車站湧人潮 民眾：好害怕鐵公路中斷

花蓮萬里溪堰塞湖下午可能溢流，台鐵鳳林到光復下午3時後停駛，因值周五旅運高峰，且近日花東部落陸續進入歲時祭儀，花蓮火車站中午過後湧入不少人潮，有民眾無奈，原本下班後要回台東參加豐年祭，怕鐵公路都中斷，決定提前請假搭車。

花蓮萬里溪堰塞湖將溢流 台鐵即時起東線、南迴線新自強號賣站票

因應花蓮縣萬里溪堰塞湖下午5時可能溢流，台鐵公司下午1時30分發布最新列車行駛資訊，提醒旅客，今天下午3時前全線各級列車正常行駛，下午3時後視萬里溪堰塞湖水位溢流變化預防性停駛。

獨／無人機禁限區惹議 民航局鬆口放寬規範及範圍 2部分調整1次看

無人機玩家預計明天前往交通部抗議，反對各縣市政府和政府單位劃設太多無人機禁航區。交通部民航局今坦言，考量國家安全，關鍵基礎設施限制無人機活動，確實有劃設必要，但考量民眾也有使用需求，因此針對2部分進行調整，放寬禁限區的規定及範圍。

上班族久坐痔瘡復發變血栓 醫曝：罕見急性發作 坐立難安還大出血

台中40多歲的男性上班族，過去曾因痔瘡動過手術，近日卻因公務繁忙、長期久坐辦公桌，加上天氣熱待在冷氣房水分補充不足，導致痔瘡不僅再度復發，甚至嚴重惡化為臨床上極為罕見的「血栓痔瘡」，患者每次上廁所都血流不止、坐立難安，最終只能再次安排雷射手術進行治療。

全台最難訂Buffet來了！台中店明開幕 10大必吃美食、松葉蟹腳山曝光

漢來美食旗下高端自助餐品牌「島語」自助餐廳號稱「最難訂位Buffet」進駐台中漢神洲際購物廣場，並將於明天開幕，現場500坪僅有300個座位，更首度打造戶外用餐露台「森之島」，今天搶先曝光，以九大海鮮餐台的松葉蟹腳山最吸睛。

台南夏日音樂節將軍吼8月登場 美秀集團、孫淑媚、安心亞接力開唱

2026台南夏日音樂節將軍吼已成為南台灣指標性音樂節，今年活動預計8月1日至2日連續兩天在將軍漁港熱鬧登場，以「鯤鯓大團拜」、「將軍鬥鬧熱」雙主題號召13組人氣歌手與樂團接力開唱，市長黃偉哲今親自公布演唱卡司，邀請全國樂迷走進將軍漁港，留下最獨特的夏日回憶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。