防疫國家隊再升級！疾管署攜軍方迎戰新興傳染病、生物威脅

為持續鞏固全國傳染病檢驗網絡，衛福部疾管署與國防部軍醫局今完成「116至120年合作協議」簽署，並於疾管署舉行協議簽署典禮。未來疾管署將結合軍醫局所屬國防醫學大學預防醫學研究所，強化國內新興傳染病、高危險病原體及疑似生物恐怖攻擊事件等防疫檢驗效能，並透過整合檢驗資源，提升各類傳染病之應變量能。

疾管署表示，簽署典禮由疾管署署長羅一鈞與軍醫局局長陳元皓代表簽署合作協議，其他與會人員包括國防醫學大學校長林致源、預醫所所長蒙恩、軍醫局衛勤保健處處長蔡適鴻、軍醫局衛勤保健處科長陳宗毅、軍醫局衛勤保健處編審朱育廉、國防醫學大學研發處處長徐佳福、國防醫學大學預防醫學研究所研發室主任葉嘉翠、國防醫學大學預防醫學研究所研發室研究發展官張天耀等。

疾管署說，該署與軍醫局自102年起即已建立合作機制，由全國唯一具備生物安全第四等級（BSL-4）實驗室預醫所協助執行「高危險病原體及列管毒素檢驗」。迄今14年間該機制所涵蓋檢驗項目逐年增加，範圍除包括天花、裂谷熱、伊波拉病毒感染、立百病毒感染症及M痘等新興傳染病常規檢驗，也包括疑似生物恐怖攻擊事件及重大疫情應變所需之緊急或特殊檢驗，全面防堵各類傳染病對國人健康威脅。

疾管署指出，此次合作延續不僅是我國政府部門攜手落實「防疫一體」實際作為，更象徵透過國防與公共衛生資源與量能之橫向整合，成功打造更為強韌傳染病檢驗國家隊。未來雙方將持續堅守崗位，即時參照國內外傳染病疫情脈動啟動多元應變策略。