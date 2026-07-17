快訊

Pi錢包遭駭！最新調查結果出爐 2019、2022年專案會員資料外洩

台股暴跌2953點創紀錄 分析師：狂跌走勢與「金融海嘯」泡沫極為相似

黃大煒離世後遭爆「三人行」 製作人好友心疼駁斥、Polo發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／無人機禁限區惹議…民航局鬆口放寬規範及範圍 2部分調整一次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
無人機玩家預計明天前往交通部抗議，反對各縣市政府和政府單位劃設太多無人機禁航區。 示意圖／記者曾原信攝影
無人機玩家預計明天前往交通部抗議，反對各縣市政府和政府單位劃設太多無人機禁航區。 示意圖／記者曾原信攝影

無人機玩家預計明天前往交通部抗議，反對各縣市政府和政府單位劃設太多無人機禁航區。交通部民航局今坦言，考量國家安全，關鍵基礎設施限制無人機活動，確實有劃設必要，但考量民眾也有使用需求，因此針對2部分進行調整，放寬禁限區的規定及範圍。

交通部民航局說明，關鍵基礎設施無人機禁限航區由其中央主管機關劃設，經地方政府公告後，民航局彙整納入無人機圖資系統，此次待地方政府重新公告後，民航局會立即更新系統及行動App，提供民眾查詢及使用。

民航局指出，目前有兩部分進行調整，第一，針對去年11月已劃設的禁限航區，將從被擴大的5公里回到原來的3公里範圍，要從事無人機活動，需事先提出申請，各部會將重新檢視其原提報範圍，並儘速進行調整。

第二，今年6月24日公告新增的23處圓形禁限航區，是因涉及重要政府機關、電力設施、水利設施，但經考量後，平時玩家只要在不違反民航法相關規定前提下，可從事無人機活動，但主管機關公告演習期間或發生重大事件時，禁止從事遙控無人機活動。

313反不平等空域聯盟發起人吳明陽說，先前也有向立委反映此事，而立委收到行政院回函內容就指出，會放寬做法，但需等上級長官簽核過後才能公告；針對上月新增的23處圓形禁限航區放寬做法，吳明陽說，這樣的改變絕對可以接受，畢竟國安議題比較重要，但在還沒正式公告之前，還是會依照原定計畫，前往交通部陳抗、表達訴求。

無人機禁航區。圖／截自台灣空拍地圖
無人機禁航區。圖／截自台灣空拍地圖

民航局 無人機 交通部

延伸閱讀

許舒博稱已申請兩岸中秋包機 陸委會：民航局還沒收到

賴總統籲朝野支持院版無人機條例 由國防部擔任主管機關

世足賽／球場內禁飛令 美國查扣600多架無人機

華信航空申請停飛花蓮航線 民航局證實：檢視資料中

相關新聞

獨／無人機禁限區惹議…民航局鬆口放寬規範及範圍 2部分調整一次看

無人機玩家預計明天前往交通部抗議，反對各縣市政府和政府單位劃設太多無人機禁航區。交通部民航局今坦言，考量國家安全，關鍵基礎設施限制無人機活動，確實有劃設必要，但考量民眾也有使用需求，因此針對2部分進行調整，放寬禁限區的規定及範圍。

影／花蓮堰塞湖溢流在即…車站湧人潮 民眾：好害怕鐵公路中斷

花蓮萬里溪堰塞湖下午可能溢流，台鐵鳳林到光復下午3時後停駛，因值周五旅運高峰，且近日花東部落陸續進入歲時祭儀，花蓮火車站中午過後湧入不少人潮，有民眾無奈，原本下班後要回台東參加豐年祭，怕鐵公路都中斷，決定提前請假搭車。

花蓮萬里溪堰塞湖將溢流 台鐵即時起東線、南迴線新自強號賣站票

因應花蓮縣萬里溪堰塞湖下午5時可能溢流，台鐵公司下午1時30分發布最新列車行駛資訊，提醒旅客，今天下午3時前全線各級列車正常行駛，下午3時後視萬里溪堰塞湖水位溢流變化預防性停駛。

上班族久坐痔瘡復發變血栓 醫曝：罕見急性發作 坐立難安還大出血

台中40多歲的男性上班族，過去曾因痔瘡動過手術，近日卻因公務繁忙、長期久坐辦公桌，加上天氣熱待在冷氣房水分補充不足，導致痔瘡不僅再度復發，甚至嚴重惡化為臨床上極為罕見的「血栓痔瘡」，患者每次上廁所都血流不止、坐立難安，最終只能再次安排雷射手術進行治療。

全台最難訂Buffet來了！台中店明開幕 10大必吃美食、松葉蟹腳山曝光

漢來美食旗下高端自助餐品牌「島語」自助餐廳號稱「最難訂位Buffet」進駐台中漢神洲際購物廣場，並將於明天開幕，現場500坪僅有300個座位，更首度打造戶外用餐露台「森之島」，今天搶先曝光，以九大海鮮餐台的松葉蟹腳山最吸睛。

台南夏日音樂節將軍吼8月登場 美秀集團、孫淑媚、安心亞接力開唱

2026台南夏日音樂節將軍吼已成為南台灣指標性音樂節，今年活動預計8月1日至2日連續兩天在將軍漁港熱鬧登場，以「鯤鯓大團拜」、「將軍鬥鬧熱」雙主題號召13組人氣歌手與樂團接力開唱，市長黃偉哲今親自公布演唱卡司，邀請全國樂迷走進將軍漁港，留下最獨特的夏日回憶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。