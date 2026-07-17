獨／無人機禁限區惹議…民航局鬆口放寬規範及範圍 2部分調整一次看

無人機玩家預計明天前往交通部抗議，反對各縣市政府和政府單位劃設太多無人機禁航區。交通部民航局今坦言，考量國家安全，關鍵基礎設施限制無人機活動，確實有劃設必要，但考量民眾也有使用需求，因此針對2部分進行調整，放寬禁限區的規定及範圍。

交通部民航局說明，關鍵基礎設施無人機禁限航區由其中央主管機關劃設，經地方政府公告後，民航局彙整納入無人機圖資系統，此次待地方政府重新公告後，民航局會立即更新系統及行動App，提供民眾查詢及使用。

民航局指出，目前有兩部分進行調整，第一，針對去年11月已劃設的禁限航區，將從被擴大的5公里回到原來的3公里範圍，要從事無人機活動，需事先提出申請，各部會將重新檢視其原提報範圍，並儘速進行調整。

第二，今年6月24日公告新增的23處圓形禁限航區，是因涉及重要政府機關、電力設施、水利設施，但經考量後，平時玩家只要在不違反民航法相關規定前提下，可從事無人機活動，但主管機關公告演習期間或發生重大事件時，禁止從事遙控無人機活動。

313反不平等空域聯盟發起人吳明陽說，先前也有向立委反映此事，而立委收到行政院回函內容就指出，會放寬做法，但需等上級長官簽核過後才能公告；針對上月新增的23處圓形禁限航區放寬做法，吳明陽說，這樣的改變絕對可以接受，畢竟國安議題比較重要，但在還沒正式公告之前，還是會依照原定計畫，前往交通部陳抗、表達訴求。