上班族久坐痔瘡復發變血栓 醫曝：罕見急性發作 坐立難安還大出血

台中40多歲的男性上班族，過去曾因痔瘡動過手術，近日卻因公務繁忙、長期久坐辦公桌，加上天氣熱待在冷氣房水分補充不足，導致痔瘡不僅再度復發，甚至嚴重惡化為臨床上極為罕見的「血栓痔瘡」，患者每次上廁所都血流不止、坐立難安，最終只能再次安排雷射手術進行治療。

台中榮總腸外科醫師曾禹康目前駐診在李綜合醫院表示，近來門診患者多以痔瘡求診為主，且多數患者都拖延了相當長的時間才勉強就診，其共同點皆為「肛門出血」。其中，一名40多歲的男性上班族，就醫時表情痛苦萬分，自述肛門劇痛難耐且頻繁出血，經醫檢發現罹患嚴重的血栓痔瘡。

曾禹康指出，「血栓痔瘡這麼嚴重，在臨床上其實很少見。」該患者屬於急性發作，痔瘡腫脹得非常大顆，導致肛門口變得極為狹窄，每次排便都必須反覆用力。加上患者工作繁忙、長時間黏在辦公椅上，雖然過去曾做過切除手術，但因不良的生活習慣未改，導致肛門擴約肌長期承受過度壓力，才會引發如此嚴重的復發。

並曾禹康透露，現代人手一機的壞習慣也讓病患出現「幼齡化」趨勢，近日門診還接獲一名特殊的「6歲男童」案例；男童母親說，孩子每次上廁所都要一邊看手機、滑平板，一上就是大半天；最近媽媽更驚見孩子肛門口竟有凸出來的紅色異物，嚇得趕緊帶孩子求醫，所幸經醫師確認是長期如廁過久引起的「直腸脫垂」。

曾禹康提醒，無論大人或小孩，只要坐在馬桶上的時間「超過5分鐘」，就會導致肛門靜脈瘀血與壓力急遽升高，大幅提高罹患痔瘡或直腸脫垂的風險，上廁所切記不可攜帶 3C 產品。

曾禹康呼籲，排便出血、肛門異物感、搔癢、或腫痛等疑似痔瘡症狀，應盡速尋求專業醫師協助；因為「大腸癌」與「痔瘡」都會出現血便、肛門腫塊等極其相似的病徵，一般民眾很容易混淆；若私自判定、誤將腸癌當痔瘡治療，恐會錯失黃金治療期。