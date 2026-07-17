台南夏日音樂節將軍吼8月登場 美秀集團、孫淑媚、安心亞接力開唱

2026台南夏日音樂節將軍吼已成為南台灣指標性音樂節，今年活動預計8月1日至2日連續兩天在將軍漁港熱鬧登場，以「鯤鯓大團拜」、「將軍鬥鬧熱」雙主題號召13組人氣歌手與樂團接力開唱，市長黃偉哲今親自公布演唱卡司，邀請全國樂迷走進將軍漁港，留下最獨特的夏日回憶。

觀旅局表示，將軍吼第一天以「鯤鯓大團拜」為主題，由美秀集團、ARKis、163braces、粗大Band、C.Holly、PALLAS帕拉斯等演出；第二天「將軍鬥鬧熱」則邀請黃偉晉、南西肯恩、王艷薇、公館青少年、Ponay卜耐等接力開唱，並由台語歌后孫淑媚與安心亞合體擔任壓軸演出。

黃偉哲說，遊客來到將軍漁港除品嘗現撈海鮮、尋訪鹽田與農漁村小吃外，夜晚也能一邊吹海風聽歌，一邊欣賞璀璨煙火，推薦大家可安排兩天一夜或三天兩夜小旅行，也希望透過將軍吼演唱會，讓更多民眾順道拜訪沿海著名景點、大啖在地美食。

觀旅局表示，今年活動2天皆安排約6分鐘的煙火秀，並施放16吋「彩色千輪」煙火彈，點亮將軍漁港夜空，另結合20多家旅宿推出住房優惠，旅遊平台也推出套裝行程、接駁服務及限量VIP搖滾區入場證，屆時活動也會在LINE TV、三立YouTube、市長黃偉哲及台南旅遊臉書等平台直播。

今記者會現場邀請新世代創作歌手C.Holly搶先演出，為今年將軍吼暖身。C.Holly因音樂作品受到關注，她也提到，已多次受邀來台南演出，卻常因行程緊湊快閃離開，沒有機會好好在台南旅遊，此次也盼能放慢腳步好好認識台南。