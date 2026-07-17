陳時中鼓勵民眾購買身障團體秋節產品 身障法協商將留意身障團體訴求

衛福部今天舉辦身障福利機構及團體秋節產品聯合推廣展售活動，行政院政務委員陳時中指出，過去從擔任衛福部長至今，已連續多年參與該活動，發現身障團體產品愈來愈多樣，不是因身障者才捧場，而是真的值得推廣的好產品，目前「身障法」在黨團協商中，包括通用設計、合理調整等環節，都會在協商中多加留意，展現政府對身障朋友的關心。

衛福部次長呂建德指出，俗話說每逢佳節倍思親，身障朋友製作的各式禮品，從製作至包裝均有身障朋友努力在其中，希望民眾「樓上邀樓下」一起來響應身障團體秋節採購，有需求者可撥0800-815-179，而全台身障人數，目前共125萬7千餘人，占總人口8%，政府祭出5年480億元身障資源布建計畫，盼強化身障者社區型照顧。

陳時中指出，目前「身障法」已在立法院協商中，針對身障者關注的通用設計、合理調整等，政府在協商過程中都會注意，而衛福部身障布建計畫，包括4大方向，包括減輕照顧者負擔、擴充社區式服務、擴充多元化社福機構服務，並優化身障相關曾業人員勞動條件，幫助留才久任，這些部分政府均持續努力，盼讓身長者有舞台貢獻力量。

展售會現場展出各式月餅、手工餅乾、咖啡及文創產品等身障福利機構產品，衛福部指出，欲選購身障團體中秋產品民眾，可上「優先採購網路商城」秋節專區挑選，也可撥打0800-815-179，由一對一專人服務協助選購，邀請民眾一起「挺好的」，購買身障者秋節產品，並以實際購買力支持身障福利機構及關體。