麻醉不只是睡著！馬偕研究靠腦波精準調控麻醉 術後恢復不痛苦

多數人以為全身麻醉只是「睡著」，病人睡得夠深，手術就能順利完成。據研究顯示，完美精準的手術中麻醉，要在「失去意識」與「調控疼痛」中求取平衡。馬偕紀念醫院麻醉部資深主治醫師王資竣表示，有別於以往靠經驗給予施用麻醉，透過讓患者穿戴儀器且在手術過程中觀察腦波變化，且如何維持手術過程中麻醉狀態，也要讓術後恢復更快且減少疼痛、躁動的併發症。不過目前研究要如何轉換成商業儀器，仍要努力。

馬偕紀念醫院與陽明交大今天共同發表這項歷時五年跨越醫學與研發團隊的研究成果，麻醉醫師以微型穿戴式腦波儀監測麻醉腦部狀態。研究發現比現行麻醉指標，「delta-alpha Phase Amplitude Coupling」（簡稱 PAC）更能精準反映麻醉中大腦在「傷害感受」（Nociception）和「疼痛控制」（Analgeisa）下的平衡狀態，有助麻醉醫師精準掌握麻醉與止痛的藥物調控，研究成果並榮登 4 月頂尖國際期刊「麻醉學」（Anesthesiology）中。

王資竣表示，傳統麻醉醫師要了解病人是否處於足夠的麻醉深度，主要是藉由監測病人脈搏、血壓等生理訊號，並結合藥物動力學等知識以及臨床經驗判斷止痛是否足夠。當麻醉醫師監測術中的患者心跳上升、血壓升高等表徵波動時，則會調整麻醉與止痛用藥。但臨床往往因個體差異大和術式不同，傳統做法難以達到精準的麻醉與止痛用藥。

王資竣說，麻醉以「搭飛機」來比喻就是將患者從A載到B點，不過現在重視過程中的飛行體驗。麻醉過程中會失去意識，但過程中發現有有許多細節跟甦醒後非常密切關係，包括醒過來會不會躁動、醒很慢或是很痛等，這些細節都藏在以往觀察不到的生理訊號中。

王資竣說，近年來腦波愈來愈受重視，手術中要怎麼維持良好的麻醉狀態，腦波可以作為一個導引。不只是說他沒有意識就好，而是沒有意識之下，要讓他維持穩定的麻醉，醒過來速度更快、恢復更快，及手術後可能疼痛或譫妄、躁動併發症可以降低。

精準麻醉第一步仰賴術前詳細的麻醉評估，麻醉醫師根據病人的年齡、既有疾病、固定用藥、過敏史以及手術類型等，規畫適合病人的麻醉方式。手術中透過各類監測工具，隨時調整麻醉與止痛藥物的平衡，術後則結合加速康復（ERAS）跨領域整合照護模式，與外科、護理、營養等團隊合作減少病人手術壓力與併發症，減輕術後不適，促進恢復並縮短住院天數。

為了達到麻醉安全，取得病人在麻醉與止痛間的完美平衡，此次利用陽明交大研發的腦波儀，透過監測數據指標PAC，精準反映大腦對疼痛刺激的反應，提供麻醉醫師更客觀的判斷依據，做為調整藥物的標準。

由陽明交大醫學院腦科學研究所教授郭博昭率團隊研發的「微型物聯網腦波儀」，是一種輕量化穿戴裝置與頂尖演算法的結合，郭博昭表示，在克服手術室多變環境及雜訊干擾的情況下，穩定收集患者腦波訊號並進行分析，透過精準個別化監測，作為麻醉醫師給予追加藥物的客觀指標，降低術中清醒風險，減少術後譫妄及可能的腦部退化，對高風險族群的手術安全提供更多保障。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚說，過去針對疼痛僅能透生理疼痛訊號傳遞了解，在團隊合作下，透過AI智能精準可以確定這些訊號能否達目標。另腦神經科學發展迅速，透過AI偵測可以去了解病人本身的狀況，或是在疾病治療也透過訊號，能夠去感受、感知到本身在過程中，有沒有達到效果。今天的研究是重要成就，也為未來研究開啟重要里程碑。