CEDAW國家報告審查結論出爐 民團促跨院改革、修法補破網

《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）第5次國家報告國際審查公布結論性意見後，包括婦女、性別、人權、障礙及法律等20個民間團體今天召開聯合記者會，呼籲政府正視國際審查建議，建立跨院、跨層級合作機制，加速推動延宕多年的法制改革，並強化性別暴力防治、數位治理、生育自主及孕產權益等政策，以落實性別平等。

婦女新知基金會秘書長王筱涵表示，CEDAW的落實不只是行政院及所屬部會的責任，而是整個政府體系共同承擔的義務。結論性意見特別提及地方政府執行落差，未來應建立跨院、跨層級協作機制，並由行政、立法及司法等各部門共同推動改革，才能讓女性權益在立法、司法及行政各面向都獲得完整保障。

王筱涵也說，多項關鍵修法多年來停滯不前，包括贍養費制度、離婚後職業年金分配，以及終止懷孕配偶同意權等議題，始終缺乏實質進展，呼籲政府提出明確改革時程，回應女性及多元群體的權益需求。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，此次審查納入戰爭及武裝衝突可能造成性別暴力等議題，呼籲政府依據CEDAW第30號及第40號建議，完善相關政策，應透過全面性別平等教育翻轉刻板印象，促進友善執法，提升女性參與政治及公共決策的代表性，同時保障女性生育自主權，包括墮胎及避孕等權利。

勵馨基金會研發處長曹宜蓁則表示，台灣已將部分性侵案件追訴期限延長至被害人年滿20歲，但仍不足以保障被害人權益。她呼籲取消相關限制，並加強司法人員性別敏感度訓練，擴大被害人扶助資源，降低報案門檻，同時尊重女性身體自主權及強化兒少保護制度。

也有民間團體關注腐女生產與性別暴力，現代婦女基金會資深研究員王秋嵐表示，目前涉及家暴或性侵案件進入調解程序後，仍持續發生危害被害人安全的情況，政府不應強迫或鼓勵可能危及當事人安全的調解，也應尊重被害人拒絕調解的決定。

她同時呼籲，政府應建立完整的數位性別暴力治理政策及跨部會整合機制，修法因應數位跟蹤騷擾，並加重平台管理者責任，將持有、散布、販售及觀覽非法性影像等行為納入處罰，以回應新型態數位暴力。

生育改革行動聯盟理事長徐書慧說，台灣婦女在孕產過程中仍面臨不同程度的產科暴力，但政府至今未建立監測制度，也缺乏剖腹產、會陰切開、知情同意等重要資料的系統性蒐集。本次CEDAW結論性意見明確指出，台灣法律尚未承認產科暴力屬於性別暴力的一種形式，建議將其納入立法規範，建立監測與懲戒機制，避免婦女在生產過程中再次受害。