影／花蓮堰塞湖溢流在即…車站湧人潮 民眾：好害怕鐵公路中斷

花蓮萬里溪堰塞湖下午可能溢流，台鐵鳳林到光復下午3時後停駛，因值周五旅運高峰，且近日花東部落陸續進入歲時祭儀，花蓮火車站中午過後湧入不少人潮，有民眾無奈，原本下班後要回台東參加豐年祭，怕鐵公路都中斷，決定提前請假搭車。

台鐵上午發布因應堰塞湖停駛訊息後，花蓮火車站就接到不少詢問退、換票的電話。

花蓮火車站表示，原本星期五下午就進入旅運高峰，因為區間停駛，中午過後更湧現搭車潮，售票窗口大排長龍，下午1時後往台東的兩班對號列車座位全部賣光，東線及南迴線EMU3000型新自強號開放站票，花蓮到鳳林日加開區間車因應。

台鐵表示，因公路也會封路，所以不辦理鳳林到光復間的公路接駁，今天停駛前花蓮最後一班南下列車是下午2時04分往台東的區間車，後續會視堰塞湖狀況，預計晚間6時發布最新行車資訊。

老家在台東的賴先生說，已經買好車票晚上要回家參加部落豐年祭，但臨時聽到台鐵停駛的消息，趕緊向公司請假，已買不到座位，決定搭區間車，但也會擔心堰塞湖影響時間若拖長，下星期一前不知道能不能搭車回花蓮上班。

一名女學生站在閘口緊盯白板上的乘車資訊，她說，要搭火車回玉里，看到停駛很擔心，幸好是3點前就到，不會受影響，鬆了一口氣。

台鐵表示，為保障旅客權益，乘車日期為16、17日，起訖站在花蓮至台東沿線各站，且是16日以後申請退票，可在1年內全額退票免收手續費。