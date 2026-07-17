快訊

賴清德道歉、卓榮泰下台！蔣萬安喊：7月25日一起站上凱道

高教濫訴／取消口試被提告索賠20萬 教授：僅冰山一角

史詩級股災！台股重挫2,953點 寫史上盤中與收盤最大跌點

聽新聞
0:00 / 0:00

影／花蓮堰塞湖溢流在即…車站湧人潮 民眾：好害怕鐵公路中斷

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮鳳林到光復因下午3時起因堰塞湖停駛，花蓮火車站午後湧現搭車人潮。記者王燕華／攝影
花蓮鳳林到光復因下午3時起因堰塞湖停駛，花蓮火車站午後湧現搭車人潮。記者王燕華／攝影

花蓮萬里溪堰塞湖下午可能溢流，台鐵鳳林到光復下午3時後停駛，因值周五旅運高峰，且近日花東部落陸續進入歲時祭儀，花蓮火車站中午過後湧入不少人潮，有民眾無奈，原本下班後要回台東參加豐年祭，怕鐵公路都中斷，決定提前請假搭車。

台鐵上午發布因應堰塞湖停駛訊息後，花蓮火車站就接到不少詢問退、換票的電話。

花蓮火車站表示，原本星期五下午就進入旅運高峰，因為區間停駛，中午過後更湧現搭車潮，售票窗口大排長龍，下午1時後往台東的兩班對號列車座位全部賣光，東線及南迴線EMU3000型新自強號開放站票，花蓮到鳳林日加開區間車因應。

台鐵表示，因公路也會封路，所以不辦理鳳林到光復間的公路接駁，今天停駛前花蓮最後一班南下列車是下午2時04分往台東的區間車，後續會視堰塞湖狀況，預計晚間6時發布最新行車資訊。

老家在台東的賴先生說，已經買好車票晚上要回家參加部落豐年祭，但臨時聽到台鐵停駛的消息，趕緊向公司請假，已買不到座位，決定搭區間車，但也會擔心堰塞湖影響時間若拖長，下星期一前不知道能不能搭車回花蓮上班。

一名女學生站在閘口緊盯白板上的乘車資訊，她說，要搭火車回玉里，看到停駛很擔心，幸好是3點前就到，不會受影響，鬆了一口氣。

台鐵表示，為保障旅客權益，乘車日期為16、17日，起訖站在花蓮至台東沿線各站，且是16日以後申請退票，可在1年內全額退票免收手續費。

花蓮鳳林到光復因下午3時起因堰塞湖停駛，花蓮火車站午後湧現搭車人潮。記者王燕華／攝影
花蓮鳳林到光復因下午3時起因堰塞湖停駛，花蓮火車站午後湧現搭車人潮。記者王燕華／攝影

堰塞湖 花蓮 台鐵 台東

延伸閱讀

花蓮萬里溪堰塞湖將溢流 台鐵即時起東線南迴線新自強號賣站票

花蓮萬里溪堰塞湖即將溢流 台鐵宣布東部幹線下午3時後預防性停駛

花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒 台鐵中午前列車正常行駛

萬里溪堰塞湖快爆了 台鐵凌晨啟動預防性停駛

相關新聞

影／花蓮堰塞湖溢流在即…車站湧人潮 民眾：好害怕鐵公路中斷

花蓮萬里溪堰塞湖下午可能溢流，台鐵鳳林到光復下午3時後停駛，因值周五旅運高峰，且近日花東部落陸續進入歲時祭儀，花蓮火車站中午過後湧入不少人潮，有民眾無奈，原本下班後要回台東參加豐年祭，怕鐵公路都中斷，決定提前請假搭車。

花蓮萬里溪堰塞湖將溢流 台鐵即時起東線、南迴線新自強號賣站票

因應花蓮縣萬里溪堰塞湖下午5時可能溢流，台鐵公司下午1時30分發布最新列車行駛資訊，提醒旅客，今天下午3時前全線各級列車正常行駛，下午3時後視萬里溪堰塞湖水位溢流變化預防性停駛。

北到南12縣市大雨特報！嚴防雷擊、強陣風

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南部地區及新北至嘉義、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

7月4G、5G便宜資費懶人包／攜碼388元前半年吃到飽！5G 433元最划算

現在電信業者的4G、5G便宜資費吃到飽、4G不限速吃到飽方案還在嗎？聯合新聞網《科技玩家》製作懶人包整理2026年7月份「通訊行」的4G、5G吃到飽資費優惠方案，包含中華電信、遠傳電信及台灣大哥大等3大電信都有隱藏版優惠，不過各家綁約時間、合約規則不相同，以及申辦對象是否為續約、攜碼或新門號，但需仔細看清楚囉。

CEDAW國家報告審查結論出爐 民團促跨院改革、修法補破網

《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）第5次國家報告國際審查公布結論性意見後，包括婦女、性別、人權、障礙及法律等20個民間團體今天召開聯合記者會，呼籲政府正視國際審查建議，建立跨院、跨層級合作機制，加速推動延宕多年的法制改革，並強化性別暴力防治、數位治理、生育自主及孕產權益等政策，以落實性別平等。

腳部傷口久未癒合要擔心截肢風險 有可能是「周邊血管阻塞」作怪

腳部傷口遲遲無法癒合，不一定只是照護不當或感染造成，也可能因周邊動脈阻塞。安南醫院心導管室黃成偉醫師指出，糖尿病、洗腎、曾有心肌梗塞或腦中風病史，及長期吸菸等高風險族群若腳部傷口久未癒合、小腿行走疼痛、足部冰冷或腳趾發白發紫，應提高警覺，盡早接受血管檢查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。