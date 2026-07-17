腳部傷口久未癒合要擔心截肢風險 有可能是「周邊血管阻塞」作怪

腳部傷口遲遲無法癒合，不一定只是照護不當或感染造成，也可能因周邊動脈阻塞。安南醫院心導管室黃成偉醫師指出，糖尿病、洗腎、曾有心肌梗塞或腦中風病史，及長期吸菸等高風險族群若腳部傷口久未癒合、小腿行走疼痛、足部冰冷或腳趾發白發紫，應提高警覺，盡早接受血管檢查。

黃成偉分享近期案例，71歲周姓男子多年糖尿病且長期透析治療，因腳趾附近傷口久未癒合並感染化膿，轉診至安南醫院整形外科治療。傷口清創檢查後，發現下肢血流明顯不足，懷疑有嚴重周邊血管阻塞問題。

血管攝影檢查確認大腿動脈明顯狹窄阻塞。醫療團隊隨即以導管介入氣球擴張、支架置放重建血流。下肢循環改善後，配合傷口照護及抗生素治療，傷口才逐漸恢復癒合。

黃成偉表示，許多人誤以為傷口癒合不良是換藥或照顧不足，血流供應不足往往才是關鍵原因。傷口修復需要充足血液將氧氣、營養及修復所需物質送達組織，一旦血管狹窄或阻塞，即使持續換藥或使用抗生素，治療效果也可能大打折扣。

洗腎患者、糖尿病患者及周邊血管疾病高風險族群，傷口治療不能只著重表面換藥，應整合式治療，包括適當清創與敷料選擇、感染控制及抗生素治療，必要時更須透過血流重建手術或導管介入治療改善下肢循環。

黃成偉提醒民眾，發現腳部傷口數周仍未癒合，或伴隨足部冰冷、行走時小腿痠痛、腳趾顏色改變等症狀，應盡速就醫檢查，跨科別團隊合作及早介入治療，才能有效降低感染惡化及截肢風險，守護下肢健康。

慢性足部傷口久未癒合，常因照護困難、血流不足及感染反覆形成惡性循環，增加治療難度。圖／院方提供