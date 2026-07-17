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花蓮萬里溪堰塞湖將溢流 台鐵即時起東線、南迴線新自強號賣站票

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵行駛資訊更新。圖／台鐵公司提供
台鐵行駛資訊更新。圖／台鐵公司提供

因應花蓮縣萬里溪堰塞湖下午5時可能溢流，台鐵公司下午1時30分發布最新列車行駛資訊，提醒旅客，今天下午3時前全線各級列車正常行駛，下午3時後視萬里溪堰塞湖水位溢流變化預防性停駛。

依據林保署最新資訊研判，台鐵公司表示，下午3時後列車行駛應變計畫如下：

●東部幹線

南下對號列車：

426次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=台東間停駛。

324次花蓮=光復間停駛，光復=台南正常行駛。

428次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=光復間停駛，光復=新左營正常行駛。

5242次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=台東間停駛。

432次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=光復間停駛，光復=新左營正常行駛。

434次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=光復間停駛，光復=新左營正常行駛。

442次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=瑞穗間停駛，瑞穗=台東正常行駛。

436次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=瑞穗間停駛，瑞穗=台東正常行駛。

438次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=光復間停駛，光復=台東正常行駛。

448次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=瑞穗間停駛，瑞穗=台東正常行駛。

452次（17日跨18日）樹林=台東=新左營間停駛。

北上對號列車：

477次台東=光復正常行駛，光復=花蓮間停駛，花蓮=樹林正常行駛。

431次新左營=光復正常行駛，光復=花蓮間停駛，花蓮=樹林正常行駛。

427次台東=光復正常行駛，光復=花蓮間停駛，花蓮=樹林正常行駛。

21次台東=瑞穗正常行駛，瑞穗=樹林停駛，花蓮=樹林間旅客改乘439次。

439次台東=光復正常行駛，光復=花蓮間停駛，花蓮=樹林正常行駛。

441次新左營=瑞穗正常行駛，瑞穗=花蓮間停駛，花蓮=樹林正常行駛。

445次新左營=光復正常行駛，光復=花蓮間停駛，花蓮=樹林正常行駛。

447次台東=瑞穗正常行駛，瑞穗=花蓮間停駛，花蓮=樹林正常行駛。

323次新左營=光復正常行駛，光復=花蓮間停駛。

非對號列車：花蓮=鳳林間正常行駛，鳳林=光復間停駛，光復=台東間正常行駛。

台鐵公司表示，因應萬里溪堰塞湖溢流，為確保行車安全，同時間公路亦採取封橋措施，台鐵公司將不辦理鳳林=光復間公路接駁。

南迴線

對號列車：正常行駛。

非對號列車：正常行駛。

支線：正常行駛。

觀光列車：除1次行駛至台東站止，其餘正常行駛。

即時起東線、南迴線EMU3000型新自強號開放購買站票。

今天下午3時後，因應萬里溪堰塞湖蓄水量將達溢流警戒水位，台鐵公司將視最新水情採取預防性停駛措施，後續視水情影響狀況，預計於下午6時發布最新行車資訊。

因應萬里溪堰塞湖水位溢流變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊洽：台鐵公司官方網站，台鐵公司24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。各就近車站（台鐵官方網站各車站聯絡資訊）。

退、換票及改乘方面，台鐵公司表示，因應萬里溪堰塞湖蓄水量將達溢流警戒水位，為保障旅客權益，凡於7月16日（含）後申請退票，且乘車日期為7月16日至17日，車票起訖站位於花蓮至台東沿線各站區間者，可於一年內辦理全額退票免收手續費；透過網路或APP退票之旅客，退票手續費將由台鐵公司統一辦理退還原刷卡帳戶。另因本次事件影響行程，與花東區間車票相關聯之車票申請一併退票者，亦可辦理全額退費。

台鐵 南迴線 堰塞湖

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