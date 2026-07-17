花蓮萬里溪堰塞湖將溢流 台鐵即時起東線、南迴線新自強號賣站票
因應花蓮縣萬里溪堰塞湖下午5時可能溢流，台鐵公司下午1時30分發布最新列車行駛資訊，提醒旅客，今天下午3時前全線各級列車正常行駛，下午3時後視萬里溪堰塞湖水位溢流變化預防性停駛。
依據林保署最新資訊研判，台鐵公司表示，下午3時後列車行駛應變計畫如下：
●東部幹線
南下對號列車：
426次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=台東間停駛。
324次花蓮=光復間停駛，光復=台南正常行駛。
428次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=光復間停駛，光復=新左營正常行駛。
5242次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=台東間停駛。
432次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=光復間停駛，光復=新左營正常行駛。
434次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=光復間停駛，光復=新左營正常行駛。
442次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=瑞穗間停駛，瑞穗=台東正常行駛。
436次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=瑞穗間停駛，瑞穗=台東正常行駛。
438次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=光復間停駛，光復=台東正常行駛。
448次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=瑞穗間停駛，瑞穗=台東正常行駛。
452次（17日跨18日）樹林=台東=新左營間停駛。
北上對號列車：
477次台東=光復正常行駛，光復=花蓮間停駛，花蓮=樹林正常行駛。
431次新左營=光復正常行駛，光復=花蓮間停駛，花蓮=樹林正常行駛。
427次台東=光復正常行駛，光復=花蓮間停駛，花蓮=樹林正常行駛。
21次台東=瑞穗正常行駛，瑞穗=樹林停駛，花蓮=樹林間旅客改乘439次。
439次台東=光復正常行駛，光復=花蓮間停駛，花蓮=樹林正常行駛。
441次新左營=瑞穗正常行駛，瑞穗=花蓮間停駛，花蓮=樹林正常行駛。
445次新左營=光復正常行駛，光復=花蓮間停駛，花蓮=樹林正常行駛。
447次台東=瑞穗正常行駛，瑞穗=花蓮間停駛，花蓮=樹林正常行駛。
323次新左營=光復正常行駛，光復=花蓮間停駛。
非對號列車：花蓮=鳳林間正常行駛，鳳林=光復間停駛，光復=台東間正常行駛。
台鐵公司表示，因應萬里溪堰塞湖溢流，為確保行車安全，同時間公路亦採取封橋措施，台鐵公司將不辦理鳳林=光復間公路接駁。
南迴線：
對號列車：正常行駛。
非對號列車：正常行駛。
支線：正常行駛。
觀光列車：除1次行駛至台東站止，其餘正常行駛。
即時起東線、南迴線EMU3000型新自強號開放購買站票。
今天下午3時後，因應萬里溪堰塞湖蓄水量將達溢流警戒水位，台鐵公司將視最新水情採取預防性停駛措施，後續視水情影響狀況，預計於下午6時發布最新行車資訊。
因應萬里溪堰塞湖水位溢流變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊洽：台鐵公司官方網站，台鐵公司24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。各就近車站（台鐵官方網站各車站聯絡資訊）。
退、換票及改乘方面，台鐵公司表示，因應萬里溪堰塞湖蓄水量將達溢流警戒水位，為保障旅客權益，凡於7月16日（含）後申請退票，且乘車日期為7月16日至17日，車票起訖站位於花蓮至台東沿線各站區間者，可於一年內辦理全額退票免收手續費；透過網路或APP退票之旅客，退票手續費將由台鐵公司統一辦理退還原刷卡帳戶。另因本次事件影響行程，與花東區間車票相關聯之車票申請一併退票者，亦可辦理全額退費。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。