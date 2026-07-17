促進產業永續 農業部推國產「甜蕎麥、苦蕎麥」一日三餐新吃法

隨著無麩質飲食與低升糖指數（GI）飲食風潮興起，蕎麥因富含離胺酸等多種必需胺基酸，以及黃酮類成分芸香苷等機能性成分，近年成為備受矚目的明星雜糧。

為提供國人更多元的蕎麥健康飲食選擇，農業部台中區農業改良場致力於蕎麥育種，已陸續育成甜蕎「台中5號」、苦蕎「台中2號」及「台中7號」等國內主要栽培品種，並研發機能性蕎麥糙米組合配方，可應用於日常主食。

另透過簡便調製，即可延伸至茶飲、沖泡飲品及烘焙等產品，使蕎麥以自然多變的口味融入日常，提供兼具美味與營養的多樣選擇。

台中場表示，蕎麥依品種可分為「甜蕎」與「苦蕎」兩大類，雖同屬蓼科蕎麥屬，但風味與機能成分各具特色。甜蕎種子呈三角錐型，脫殼後質地細緻，口感溫和，氣味清雅；苦蕎種子則略呈長橢圓形，帶有淡淡苦韻與堅果香氣，經熟化及烘焙後香氣更加濃郁。

蕎麥富含黃酮類成分芸香苷，含量是接骨木漿果的60倍、枸杞的600倍，具有良好的抗氧化能力，同時含有多種必需胺基酸，其中離胺酸含量更居穀物作物前列。只要善用料理巧思，即可輕鬆將蕎麥融入一日三餐。

早餐可選擇添加蕎麥的綜合燕麥片、蕎麥雪花片或蕎麥穀飲粉，搭配牛奶或豆漿沖泡，即可快速享用營養均衡的一餐，特別適合生活忙碌、講求便利的上班族與學生族群。

午、晚餐則可將蕎麥粒與白米或糙米混合炊煮，輕鬆製作香氣十足、低GI的蕎麥飯；也可將蕎麥粉與小麥麵粉搭配，製作麵條、麵皮等主食，在攝取澱粉的同時，也能補充更多元的營養。

此外，蕎麥粉亦可應用於餅乾、穀棒、麵包等烘焙食品。除了正餐，熟化烘焙後的蕎麥香氣濃郁，且不含咖啡因，可沖泡成蕎麥茶，午後飲用也不必擔心影響睡眠。蕎麥可加值為多樣主食、點心或飲品，是陪伴消費者一日三餐的好搭檔，增添健康與風味。

台中場指出，國產蕎麥具備新鮮、食物里程短、品種可控等優勢，相較進口產品更能掌握品質與機能成分穩定度，民眾無需大幅改變既有飲食習慣，只要將國產蕎麥適度融入日常餐食，即可輕鬆為健康加分。

未來台中場將持續推動國產蕎麥多元應用與加工研發，提升國產雜糧附加價值，拓展消費市場應用範疇，並強化產業競爭力，促進國產雜糧產業永續發展。