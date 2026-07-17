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咳嗽黃痰以為感冒 中風男高燒嘔吐罹肺炎併膿胸

中央社／ 彰化17日電

彰化員榮醫院收治一名50多歲中風男子，他因突發性嘔吐、高燒不退等症狀送醫，確診罹患左下葉肺炎合併左側膿胸，經微創手術引流出膿性胸水，配合抗生素治療，狀況改善。

彰化員榮醫院今天發布新聞稿指出，一名中風的50多歲男子，日前因突發性嘔吐、高燒不退、心跳過速及血氧下降等症狀，被緊急送往醫院急診，醫師檢出男子罹患左下葉肺炎合併左側膿胸。

員榮醫院胸腔內科主任林鴻慶解釋，患者罹患肺炎併發膿胸，一開始的症狀為咳嗽、黃痰或發燒，會讓人誤以為是一般感冒，因此延誤就醫，等到出現胸痛、呼吸困難或高燒不退時，往往已演變成較嚴重的肺部感染。

林鴻慶說，病患的血液檢查顯示，白血球及發炎指數明顯升高，證實體內正遭受嚴重細菌感染，胸部X光檢查則發現患者左側肺部出現大片異常陰影，經胸腔超音波評估後，懷疑肋膜腔內有積液，因此安排胸腔穿刺檢查，結果抽出的胸水呈現混濁黃色膿液，化驗數據顯示大量白血球及高度發炎反應，確診為膿胸。

林鴻慶指出，膿胸指的是細菌感染後造成膿液堆積於肋膜腔內，而肋膜腔位於肺臟與胸壁之間，正常情況僅有少量潤滑液體，一旦感染形成膿液，病情就轉變成更棘手的胸腔感染。

林鴻慶說，幫患者進行微創引流，引流出膿性胸水。配合抗生素治療後，患者胸腔積液逐漸減少，發炎指數也明顯下降，經治療後，患者恢復情況良好。白血球已回到正常範圍，發炎指數大幅下降，血氧濃度恢復正常。

林鴻慶指出，肺炎若能及早發現並接受適當抗生素治療，多數患者都能順利康復；但若延誤就醫，感染可能蔓延至肋膜腔形成膿胸，單靠抗生素往往無法完全治療，必須搭配胸腔引流，甚至需要胸腔鏡手術清除感染組織。

中風

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