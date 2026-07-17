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仁慈醫院深化台大、亞東跨院合作 聯手提升心血管照護力

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
仁慈醫院今早舉辦血壓行動暨心血管中心成果分享。圖／仁慈醫院提供
仁慈醫院今早舉辦血壓行動暨心血管中心成果分享。圖／仁慈醫院提供

竹縣仁慈醫院心臟血管團隊近日與亞東醫院心臟血管中心主任許榮城團隊，舉辦跨院區心導管病例討論會，交流複雜冠心病治療策略；同時，台大醫院醫師吳卓鍇也長期支援仁慈醫院門診及心導管治療，共同強化區域醫療合作能量。

仁慈醫院分享，一名73歲男性有高血壓病史，近月反覆出現倦怠、活動力下降，檢查發現左心室射出分率（LVEF）由58％降至33％，心臟收縮功能明顯惡化。經心導管檢查，進一步釐清是否因冠狀動脈狹窄造成心衰竭惡化。另名87歲女性因胸悶就醫，檢查發現罹患高度複雜三條冠狀動脈疾病（CAD-3VD），SYNTAX Score高達39分，仁慈醫院與台大醫院專家共同討論介入治療及外科繞道手術的風險與效益，展現跨院合作照護能力。

仁慈醫院心臟血管團隊指出，冠狀動脈疾病是多年危險因子累積所致，其中高血壓、糖尿病、高血脂及吸菸最為常見。高血壓會加速血管硬化、造成心臟供血不足，可能引發胸悶、胸痛、喘等症狀，嚴重時甚至導致心肌梗塞、心衰竭或猝死；吸菸者罹患冠心病風險更是非吸菸者的2至4倍。

醫師提醒，具有高血壓、糖尿病、高血脂、吸菸、肥胖、缺乏運動或家族病史等危險因子的民眾，應定期接受健康檢查，並落實「722血壓量測原則」，即連續量測7天、早晚各量2次、每次量2遍取平均值，量測前30分鐘避免抽菸、喝咖啡及劇烈運動，並使用經認證的上臂式血壓計。

醫院表示，心血管疾病多可透過早期發現及積極治療獲得良好控制，呼籲民眾規律服藥，並做好控制血壓、血糖、血脂、戒菸、規律運動及均衡飲食，降低心血管疾病風險。

醫院表示，近年持續深化與台大醫院及亞東醫院等醫學中心合作，透過跨院區病例討論、心導管技術交流及共同照護模式，提升複雜冠心病與心衰竭患者治療品質。

醫院表示，近年持續深化與台大醫院及亞東醫院等醫學中心合作，提升複雜冠心病與心衰竭患者治療品質。圖／仁慈醫院提供
醫院表示，近年持續深化與台大醫院及亞東醫院等醫學中心合作，提升複雜冠心病與心衰竭患者治療品質。圖／仁慈醫院提供

醫師提醒，具有高血壓、糖尿病、高血脂、吸菸、肥胖、缺乏運動或家族病史等危險因子的民眾，應定期接受健康檢查。圖／仁慈醫院提供
醫師提醒，具有高血壓、糖尿病、高血脂、吸菸、肥胖、缺乏運動或家族病史等危險因子的民眾，應定期接受健康檢查。圖／仁慈醫院提供

台大醫院 高血壓 台大

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