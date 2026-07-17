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9歲童腹痛逾年揪出15公分巨大腫瘤 慈濟醫籲：觸摸腹部防錯失黃金期

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
慈濟醫院兒科部李致任主治醫師提醒家長，兒童腹部腫瘤發現太晚是臨床最大難題，平時可在為孩子洗澡、互動時，輕觸其腹部觀察是否有異常腫塊。圖／台北慈濟醫院提供
慈濟醫院兒科部李致任主治醫師提醒家長，兒童腹部腫瘤發現太晚是臨床最大難題，平時可在為孩子洗澡、互動時，輕觸其腹部觀察是否有異常腫塊。圖／台北慈濟醫院提供

9歲的阿寶過去1年多來反覆腹痛，起初僅在診所被視為一般腸胃問題治療。直到今年初因痛感加劇，嚴重影響進食與睡眠，緊急前往台北慈濟醫院就醫。兒科部李致任醫師透過觸診，當場察覺其左上腹有異常硬塊，經電腦斷層檢查，赫然發現腹腔內藏有一顆直徑高達15公分的巨大腫瘤

因腫瘤體積驚人且已侵犯部分橫結腸，消化外科伍超群主任採傳統開腹手術將病灶完整切除。經基因檢測，確診為罕見的「上皮樣炎性肌纖維母細胞腫瘤」，且帶有RANBP2-ALK融合基因突變。為防範復發與轉移，醫療團隊除輔以標靶藥物控制，並擬定密集追蹤計畫。目前阿寶術後狀況良好，精神與生活未受影響，追蹤三個月均無復發跡象。

李致任醫師說明，炎性肌纖維母細胞腫瘤屬於源自肌肉與軟組織的中度惡性肉瘤，在兒童腹部腫瘤中極為罕見。此類腫瘤與家族史或生活習慣無關，純屬後天基因突變，好發於嬰幼兒及青少年。由於腫瘤生長在腹腔內，初期常導致嘔吐、體重減輕、發燒或排便習慣改變；因幼童表達能力有限，往往僅能喊「肚子痛」，導致常被誤診為消化不良或腸胃炎。若未即時發現，腫瘤可能過度長大，造成腸道阻塞、穿孔、腹腔感染甚至嚴重出血，危及性命。

他表示，在診斷方面，針對長期腹痛、常規治療無效的個案，醫師會透過腹部觸診、超音波及X光初步篩檢，若發現病灶，將進一步安排電腦斷層或核磁共振，以精準掌握腫瘤位置與侵犯範圍；治療上，目前仍以手術完整切除為首選。然而，此類腫瘤具一定復發率，特別是帶有RANBP2-ALK基因的亞型，復發率文獻報告甚至高達80%。過去化療與放療成效有限，但近年隨著標靶藥物的研發，針對特定基因異常的患者，能獲得更顯著的疾病控制效果。

李致任醫師特別提醒家長，兒童腹部腫瘤發現太晚是臨床最大難題。他建議家長平時可在為孩子洗澡、互動時，輕觸其腹部觀察是否有異常腫塊。若孩子出現長期或反覆腹痛，切勿輕忽為單純腸胃炎，務必儘速就醫評估，早期診斷與治療，是守護孩子健康的關鍵。

9歲童腹痛逾年揪出15公分巨大腫瘤，慈濟醫院呼籲，觸摸腹部防錯失治療黃金期。圖／台北慈濟醫院提供
9歲童腹痛逾年揪出15公分巨大腫瘤，慈濟醫院呼籲，觸摸腹部防錯失治療黃金期。圖／台北慈濟醫院提供

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