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北市衛生局抽驗 這款印尼蒜味花生驗出超量黃麴毒素

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局抽驗這款產地印尼的SUKRO OVEN RASA BAWANG蒜味花生，真菌毒素含量不符規定。圖／北市衛生局提供
北市衛生局抽驗這款產地印尼的SUKRO OVEN RASA BAWANG蒜味花生，真菌毒素含量不符規定。圖／北市衛生局提供

北市衛生局把關市售食品真菌毒素的食安狀況，4月下旬派員至超市賣場、傳統市場及餐飲業等處執行食品中真菌毒素抽驗專案計畫。衛生局今公布40件產品的抽驗結果，1件印尼蒜味花生的真菌毒素含量不符規定。

衛生局此次抽驗20件花生製品、14件雜糧類、2件辛香類、2件堅果類及2件果乾類，其中印尼出口的SUKRO OVEN RASA BAWANG蒜味花生檢出黃麴毒素B1：21.1 μg/kg （標準：2 μg/kg）、總黃麴毒素：24.9 μg（標準：4μg/kg），不符合「食品中汙染物質及毒素衛生標準」第4條「食品中之真菌毒素限量」規定，衛生局依違反食安法規定命販售業者限期改正，屆期不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局說，台灣氣候高溫潮濕，花生及其製品、雜糧類、堅果類、果乾類等食材容易受真菌毒素汙染。並提醒消費者應選擇信譽良好的廠商，購買時確認包裝完整無損毀及發黴；開封後應盡早食用完畢，可保存在乾燥陰涼環境或存放冰箱低溫保存，降低黴菌滋生。

傳統市場 印尼 衛生局

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