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北市社子37.4度！西南風沉降全台熱爆 13縣市亮燈號
西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生的機率，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、嘉義市、台東縣為黃色燈號。
根據氣象署觀測資料，台北市社子測站上午出現37.4度高溫，其次是彰化縣溪湖測站35.8度，台北市台灣大學測站、屏東縣三地門35.6度。
氣象署說，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。
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