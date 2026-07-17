牙齒反覆腫痛、長膿包有解 奇美醫顯微根尖手術成功保住自然牙

牙齦反覆長膿包、根管治療後仍疼痛，許多民眾以為只能拔牙。奇美醫院牙醫部牙髓病科主治醫師廖怡清表示，隨著顯微鏡輔助根尖手術技術成熟，即使根管治療失敗，也有機會保住自然牙，且透過顯微鏡輔助，醫師能精準清除牙根尖感染病灶，相較傳統手術成功率約從近6成提升至9成。

廖怡清分享，一名39歲張姓女子因右上牙齦反覆長膿包長達2、3個月，檢查發現曾做過根管治療的牙齒因殘留細菌引發慢性根尖膿腫，但原有填補物密合、根管治療品質良好，若重新拆除反而可惜，因此採用顯微鏡輔助根尖手術，術後膿包消失，追蹤至今恢復良好，成功保住自然牙。

廖怡清指出，牙根尖周圍構造複雜，傳統根管治療無法完全清除所有細菌，若感染持續或因特殊原因無法再次進行根管治療，就可評估接受根尖手術；手術在局部麻醉下，可利用顯微鏡搭配超音波器械，從牙根末端直接清除感染組織，再逆向根管填補，傷口較小、精準度更高，也能減少骨頭移除及降低手術創傷。

廖怡清也提醒，並非所有患者都適合根尖手術，仍須經牙醫師完整評估牙齒及全身狀況，量身訂定治療計畫。術後短暫疼痛、腫脹屬正常現象，只要依照醫囑照護並定期回診，大多可有效降低併發症風險，延長自然牙使用壽命，避免走上拔牙、植牙的最後一步。