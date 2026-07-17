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腸道菌與巴金森氏症有關？長庚建腸道微菌資料庫 檢驗菌相可預測健康

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
腸道菌也可應用在臨床治療，長庚醫院微菌治療中心主任李柏賢說，院內微菌移植累積逾430例，針對復發性困難梭菌感染，移植成功率逾9成。圖／長庚醫院提供
腸道菌也可應用在臨床治療，長庚醫院微菌治療中心主任李柏賢說，院內微菌移植累積逾430例，針對復發性困難梭菌感染，移植成功率逾9成。圖／長庚醫院提供

腸道菌反應人體諸多健康狀態，被視為「第二基因」，長庚醫院微菌治療中心完成全台首項0至93歲「全年齡腸道微菌資料庫」，並利用人工智慧（AI）分析，找出腸道菌相隨年齡改變的規律，未來可透過腸道菌相檢測，及早發現健康問題進行管理。

腸道菌也可應用在臨床治療，長庚醫院微菌治療中心主任李柏賢說，該院微菌移植累積逾430例，針對復發性困難梭菌感染，移植成功率逾9成。

長庚微菌治療中心副主任葉元鳴表示，該資料庫研究共納入1005位台灣受試者，依年齡分為十個族群分析，結果顯示，人體腸道菌相會隨年齡改變，每個年齡都有「代表菌」，嬰幼兒至兒童期是菌相建立最關鍵階段，嬰幼兒以雙歧桿菌屬為優勢菌群，隨著成長，糞桿菌屬、擬桿菌屬及布勞特氏菌屬等成熟菌群逐漸增加，為台灣民眾特有的腸道微生態演變歷程。

葉元鳴指出，腸道菌建立黃金時期落在生命早期的嬰幼兒至兒童期，為影響未來健康重要基礎，隨年齡增長，腸道菌也會隨之成熟，分解食物、幫助代謝的菌群增逐漸增加，至成年後呈現穩定狀態，若藉由長期追蹤，每隔數年檢測一次腸道菌群，了解腸道菌相是否穩定或已出現變化，有助結合其餘生理數據，進行健康管理。

「改變腸道菌群，可以翻轉健康、治療疾病。」李柏賢指出，多項國際研究指出，肥胖、糖尿病等慢性疾病，與大腦相關的自閉症、巴金森氏症、癲癇等，均與腸道菌群有關，改變腸道菌叢生態，有助治療這些疾病，民眾也可透過微菌檢測，了解自身罹患直腸癌、腸炎等疾病，與過敏等亞健康情況風險。目前在長庚醫院，不分科別均可請醫師開單檢測，目前檢驗須自費，尚無健保給付。

李柏賢說，長庚微菌治療中心以大腸鏡、口服膠囊等方式，透過微菌移植，治療「困難梭菌」感染患者，這類患者多有反覆腹瀉、食慾不振等症狀，免疫低下長者為高危險群，過去利用抗生素殺菌，不僅連好菌也會殺掉，且治療成功率僅3成，長庚醫院以微菌移植治療這類患者，累計逾430例治療經驗，治療成功率達93%，目前正持續發展於其他疾病領域應用潛力。

長庚醫院副院長邱政洵指出，人體腸道菌群數目比細胞數量還要多，腸道菌群會與免疫系統互動，刺激免疫系統強化健康屏障，保障人體免於遭沙門氏菌等外部病原菌感染，也可維持腸道中平衡狀態，減少慢性發炎，還可藉由與荷爾蒙系統連動，影響人體腦部、肺部、腎臟等全身遠端器官運作，「顧好腸道菌，就能幫助維護健康。」

長庚醫院微菌治療中心針對復發性困難梭菌感染，移植成功率逾9成。圖／長庚醫院提供
長庚醫院微菌治療中心針對復發性困難梭菌感染，移植成功率逾9成。圖／長庚醫院提供

長庚醫院微菌治療中心完成全台首項0至93歲「全年齡腸道微菌資料庫」，長庚微菌治療中心副主任葉元鳴說明該資料庫共納入1005位台灣受試者，依年齡分為十個族群分析。圖／長庚醫院提供
長庚醫院微菌治療中心完成全台首項0至93歲「全年齡腸道微菌資料庫」，長庚微菌治療中心副主任葉元鳴說明該資料庫共納入1005位台灣受試者，依年齡分為十個族群分析。圖／長庚醫院提供

長庚醫院微菌治療中心完成全台首項0至93歲「全年齡腸道微菌資料庫」，並利用人工智慧（AI）分析，找出腸道菌相隨年齡改變的規律，長庚微菌治療中心副主任葉元鳴（左起）、長庚醫院副院長邱政洵、長庚醫院微菌治療中心主任李柏賢、組長林亞筑指出，未來可透過腸道菌相檢測，及早發現健康問題進行管理。記者林琮恩／攝影
長庚醫院微菌治療中心完成全台首項0至93歲「全年齡腸道微菌資料庫」，並利用人工智慧（AI）分析，找出腸道菌相隨年齡改變的規律，長庚微菌治療中心副主任葉元鳴（左起）、長庚醫院副院長邱政洵、長庚醫院微菌治療中心主任李柏賢、組長林亞筑指出，未來可透過腸道菌相檢測，及早發現健康問題進行管理。記者林琮恩／攝影

長庚 腸道

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