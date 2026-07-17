快訊

許維恩上廁所驚魂！ 手機被女兒誤發限動 6小時後才發現傻眼

世足賽／將出席決賽！川普支持哪隊？白宮：他會給有趣答案

距壩頂溢流口只剩26公分！萬里溪堰塞湖下午5點可能溢流

聽新聞
0:00 / 0:00

蕎麥變明星雜糧 台中農改場推一日三餐新吃法

中央社／ 台北17日電

農業部統計，近10年蕎麥種植面積大幅增加，已成為明星雜糧。台中區農業改良場陸續育成多種國產蕎麥品種，並推廣一日三餐可以不同方式，食用具良好抗氧化功能的蕎麥。

農業部統計，近10年國產蕎麥種植有很大的變化，民國104年時只有67.72公頃，112年破1000公頃，113年1147.54公頃，114年再成長到1572.63公頃，10年來增加了22倍的種植面積。

台中農改場今天發布新聞稿，近幾年無麩質飲食與低升糖指數（GI）飲食風潮興起，蕎麥因富含多種必需胺基酸，其中離胺酸含量更居穀物作物前列，並具黃酮類中的芸香苷等機能性成分，成為備受矚目的明星雜糧，且蕎麥花朵潔白帶粉，是優良的景觀及蜜源作物。

台中農改場致力於蕎麥育種，已陸續育成甜蕎「台中5號」、苦蕎「台中2號」及「台中7號」等國內主要栽培品種，並研發機能性蕎麥糙米組合配方，可應用於日常主食；另透過簡便調製，即可延伸至茶飲、沖泡飲品及烘焙等產品，使蕎麥以自然多變的口味融入日常，提供兼具美味與營養的多樣選擇。

台中農改場表示，蕎麥依品種可分為「甜蕎」與「苦蕎」，雖同屬蓼科蕎麥屬，但風味與機能成分各具特色。甜蕎種子呈三角錐型，脫殼後質地細緻，口感溫和，氣味清雅；苦蕎種子略呈長橢圓形，帶有淡淡苦韻與堅果香氣，經熟化及烘焙後香氣更加濃郁。

台中農改場指出，蕎麥富含的黃酮類成分芸香苷，含量是接骨木漿果的60倍、枸杞的600倍，具有良好的抗氧化能力，只要善用料理巧思，即可輕鬆將蕎麥融入一日三餐。

台中農改場建議，早餐可選擇添加蕎麥的綜合燕麥片、蕎麥雪花片或蕎麥穀飲粉，搭配牛奶或豆漿沖泡，即可快速享用營養均衡的一餐，特別適合生活忙碌、講求便利的上班族與學生族群。午、晚餐則可將蕎麥粒與白米或糙米混合炊煮，輕鬆製作香氣十足、低GI的蕎麥飯；也可將蕎麥粉與小麥麵粉搭配，製作麵條、麵皮等主食，在攝取澱粉的同時，也能補充更多元的營養。

另外，蕎麥粉也可應用於餅乾、穀棒、麵包等烘焙食品。除了正餐，熟化烘焙後的蕎麥香氣濃郁，且不含咖啡因，可沖泡成蕎麥茶，午後飲用也不必擔心影響睡眠。

農改場 農業部

延伸閱讀

彰化青蔥爆蔥癌、疫病 氣象預報下周變天農民憂擴大災情

路易莎旗下傑克兄弟啟動轉型 首間 Grill & Bar 插旗台中逢甲

七年級生的手搖回憶！「休閒小站」回來了 連10天8折、珍奶買1送1

陳國樑／不是咖啡的咖啡：誰定義鮮乳？

相關新聞

牽黃金獵犬闖捷運遭制止 竟公審站務員個資…北捷挺同仁提告

捷運劍潭站日前有民眾僅以牽繩攜帶寵物，企圖想要進入捷運站內，遭到站務員提醒並勸導時，竟擅自將站務員的個資、照片上傳到網路。對此，北捷表示，已保留相關事證，若同仁要提告，會給予協助。

機捷通勤尖峰出包停駛 列車故障竟是「冷氣通風蓋板掀起」

機場捷運今天上午發生列車故障停駛，車上所有乘客在A6泰山貴和站被趕下車，事發正值通勤尖峰，民眾抱怨連連。桃捷公司表示，列車因車頭冷氣通風蓋板掀起，繼續行駛有安全疑慮，所以緊急停駛。

獨／超級聖嬰發威？24歲女眼角膜「長青春痘」險瞎 醫揭原因

超級聖嬰熱浪席捲，極端高溫不只讓人中暑、熱衰竭，高雄24歲林姓女子連日頂著烈日外出，眼睛竟「長青春痘」，就醫檢查發現，她角膜布滿密密麻麻發炎細胞沉積物，確診急性葡萄膜炎，所幸積極治療後，視力已恢復正常。醫師指出，過去約有3成葡萄膜炎患者發病原因不明，近年醫界已開始關注劇烈高溫、寒流及溫差也是誘發原因。

痛風石手術像開盲盒…53歲男手肘清出10幾顆 醫曝3招保關節

台中53歲蔡姓男子雙手的手肘因痛風石困擾逾十年，近期因右手肘疼痛加劇，向長安醫院求診，經接受微創痛風石切除手術，外觀看似只有一處明顯腫塊，竟在深處清出十多顆大小不一的痛風石，也保全神經與肌肉功能，已恢復日常活動。

360度彩虹！雲嘉瀑布群雨後大爆發 空拍震驚網友「宛如仙境」

嘉義縣山區瀑布景觀豐富，素有「瀑布之鄉」美譽。受上月梅雨鋒面、西南氣流及颱風外圍環流帶來豐沛降雨影響，山區瀑布近期水量大增，形成壯闊奔流景象。知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明日前前往嘉雲山區草嶺、豐山一帶空拍瀑布群，不僅捕捉到蛟龍瀑布、蓬萊瀑布、水濂洞及萬年峽谷等景點水勢磅礡，更意外拍下罕見的「360度彩虹」，讓不少網友驚呼宛如仙境。

牙齒反覆腫痛、長膿包有解 奇美醫顯微根尖手術成功保住自然牙

牙齦反覆長膿包、根管治療後仍疼痛，許多民眾以為只能拔牙。奇美醫院牙醫部牙髓病科主治醫師廖怡清表示，隨著顯微鏡輔助根尖手術技術成熟，即使根管治療失敗，也有機會保住自然牙，且透過顯微鏡輔助，醫師能精準清除牙根尖感染病灶，相較傳統手術成功率約從近6成提升至9成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。