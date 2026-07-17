蕎麥變明星雜糧 台中農改場推一日三餐新吃法

農業部統計，近10年蕎麥種植面積大幅增加，已成為明星雜糧。台中區農業改良場陸續育成多種國產蕎麥品種，並推廣一日三餐可以不同方式，食用具良好抗氧化功能的蕎麥。

農業部統計，近10年國產蕎麥種植有很大的變化，民國104年時只有67.72公頃，112年破1000公頃，113年1147.54公頃，114年再成長到1572.63公頃，10年來增加了22倍的種植面積。

台中農改場今天發布新聞稿，近幾年無麩質飲食與低升糖指數（GI）飲食風潮興起，蕎麥因富含多種必需胺基酸，其中離胺酸含量更居穀物作物前列，並具黃酮類中的芸香苷等機能性成分，成為備受矚目的明星雜糧，且蕎麥花朵潔白帶粉，是優良的景觀及蜜源作物。

台中農改場致力於蕎麥育種，已陸續育成甜蕎「台中5號」、苦蕎「台中2號」及「台中7號」等國內主要栽培品種，並研發機能性蕎麥糙米組合配方，可應用於日常主食；另透過簡便調製，即可延伸至茶飲、沖泡飲品及烘焙等產品，使蕎麥以自然多變的口味融入日常，提供兼具美味與營養的多樣選擇。

台中農改場表示，蕎麥依品種可分為「甜蕎」與「苦蕎」，雖同屬蓼科蕎麥屬，但風味與機能成分各具特色。甜蕎種子呈三角錐型，脫殼後質地細緻，口感溫和，氣味清雅；苦蕎種子略呈長橢圓形，帶有淡淡苦韻與堅果香氣，經熟化及烘焙後香氣更加濃郁。

台中農改場指出，蕎麥富含的黃酮類成分芸香苷，含量是接骨木漿果的60倍、枸杞的600倍，具有良好的抗氧化能力，只要善用料理巧思，即可輕鬆將蕎麥融入一日三餐。

台中農改場建議，早餐可選擇添加蕎麥的綜合燕麥片、蕎麥雪花片或蕎麥穀飲粉，搭配牛奶或豆漿沖泡，即可快速享用營養均衡的一餐，特別適合生活忙碌、講求便利的上班族與學生族群。午、晚餐則可將蕎麥粒與白米或糙米混合炊煮，輕鬆製作香氣十足、低GI的蕎麥飯；也可將蕎麥粉與小麥麵粉搭配，製作麵條、麵皮等主食，在攝取澱粉的同時，也能補充更多元的營養。

另外，蕎麥粉也可應用於餅乾、穀棒、麵包等烘焙食品。除了正餐，熟化烘焙後的蕎麥香氣濃郁，且不含咖啡因，可沖泡成蕎麥茶，午後飲用也不必擔心影響睡眠。