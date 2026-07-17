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花蓮萬里溪堰塞湖即將溢流 台鐵宣布東部幹線下午3時後預防性停駛

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花蓮萬里溪堰塞湖即將溢流 台鐵宣布東部幹線下午3時後預防性停駛

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
花蓮縣萬里溪堰塞湖蓄水量將達溢流警戒水位。圖／林業及自然保育署提供
花蓮縣萬里溪堰塞湖蓄水量將達溢流警戒水位。圖／林業及自然保育署提供

萬里溪堰塞湖原本預計今天凌晨就會溢流，然因監測不易，紅色警戒雖發布，但至今仍未見溢流情形出現。台鐵也滾動式宣布調整東部幹線營運狀況，今天下午3時後東部幹線有所調整，且因鳳林=光復間停駛，東部幹線將中斷。

台鐵宣布，今天下午3時前全線各級列車正常行駛，3時後視萬里溪堰塞湖水位溢流變化，預防性停駛。

台鐵表示，東部幹線對號列車南下行駛至花蓮站後折返，表定於壽豐站折返之班次維持原行車計畫。北上列車行駛至光復站或瑞穗站折返。光復＝新左營間經南迴線，視疏運狀況機動加開對號列車。

而東部幹線非對號列車，花蓮=鳳林間以區間車辦理接駁，但鳳林=光復間停駛，同時因公路橋亦同時封橋，將不辦理公路接駁。觀光列車部分，除1次行駛至台東站止，其餘正常行駛。

台鐵強調，後續視水情影響狀況，預計於18時發布最新行車資訊。且7月16日後申請退票，且乘車日期為7月16日至17日，車票起訖站位於花蓮至臺東沿線各站區間者，可辦理全額退票免收手續費。

台鐵 堰塞湖 花蓮

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