機捷通勤尖峰出包停駛 列車故障竟是「冷氣通風蓋板掀起」

機場捷運今天上午發生列車故障停駛，車上所有乘客在A6泰山貴和站被趕下車，事發正值通勤尖峰，民眾抱怨連連。桃捷公司表示，列車因車頭冷氣通風蓋板掀起，繼續行駛有安全疑慮，所以緊急停駛。

乘車民眾指出，今天上午8時左右，機捷列車臨時故障，大家被趕下車，人潮擠滿月台，頂著大太陽，十分不舒服；也有人說，桃捷服務超爛，手扶梯三天兩頭就封閉不能用、票閘門支援信用卡的少之又少、車輛班次久到不行，買新車永遠推給號誌系統不符合。

機捷今早因為事故班次混亂，有民眾等了兩班車還沒辦法上車，直達車也變成站站停，不少人抱怨上班來不及。

桃捷表示，停駛列車因為車頭冷氣空調蓋板掀起，繼續行駛有安全疑慮，所以請所有乘客下車轉乘，延誤時間及影響人數還在估算。至於設備故障原因，有待收班後詳細檢查。事件確實造成部分旅客久候，公司深表歉意，