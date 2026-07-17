痛風石手術像開盲盒…53歲男手肘清出10幾顆 醫曝3招保關節

台中53歲蔡姓男子雙手的手肘因痛風石困擾逾十年，近期因右手肘疼痛加劇，向長安醫院求診，經接受微創痛風石切除手術，外觀看似只有一處明顯腫塊，竟在深處清出十多顆大小不一的痛風石，也保全神經與肌肉功能，已恢復日常活動。

長安醫院骨科醫師陳冠儒說明，許多人以為痛風是全身性的代謝疾病，身體左右兩側的病況應該差不多，但臨床上卻可能天差地別。蔡男經手術發現，他的左手肘皮下僅有一顆小痛風石，右手肘卻藏了十幾顆痛風石，大小從BB彈到鵪鶉蛋都有，而且不只長在皮下，還深入筋膜、肌肉，甚至纏繞在尺神經外膜與三頭肌肌肉纖維之間。

陳冠儒解釋，痛風石是尿酸結晶長期沉積形成的結果，若尿酸長期控制不佳，病灶可能逐漸向深層組織延伸，不只是外觀變形，更可能造成反覆疼痛、關節活動受限，甚至壓迫周圍神經。部分患者直到腫塊明顯變大或影響生活時才就醫，往往增加治療難度。

陳冠儒說明，目前沒有任何術前檢查能百分之百預測痛風石實際有多少顆、侵犯到哪些組織，仍須透過手術仔細探查。微創痛風石切除手術，透過切硬不切軟的特性，在盡可能保留正常組織的前提下，逐步清除可處理的痛風石，降低對周圍軟組織的影響，同時兼顧功能與傷口照護。

陳冠儒提醒，痛風石是深層組織遭受尿酸結晶長期侵蝕的警訊。第一、不要將關節硬塊視為單純的一顆痛風石，深層恐已有多處病灶，甚至侵犯肌肉與神經；第二，痛風沒發作不代表已經控制，仍應規律服用降尿酸藥物並定期追蹤，才能降低痛風石持續形成；第三，若關節腫塊增大、反覆疼痛或影響活動應盡速就醫評估，必要時透過手術清除病灶，避免關節變形或神經受到不可逆的損傷。