花蓮萬里溪堰塞湖恐溢流 台鐵戒備：中午12時前正常行駛

花蓮縣萬里溪堰塞湖蓄水量將達溢流警戒水位，台鐵公司表示，今天中午前，全線各級列車正常行駛。至於中午12時後的列車行駛資訊，將視萬里溪堰塞湖水位溢流變化，上午10時前公布。

台鐵公司表示，依據林保署最新資訊研判，今天中午12時前列車行駛概況如下：

西部幹線：對號列車：正常行駛。非對號列車：正常行駛。

東部幹線：對號列車：正常行駛。非對號列車：正常行駛。

南迴線：對號列車：正常行駛。非對號列車：正常行駛。

支線：正常行駛。

觀光列車：正常行駛。

台鐵公司表示，因應萬里溪堰塞湖水位溢流變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊洽：台鐵公司官方網站，台鐵公司24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。各就近車站。

退、換票及改乘相關訊息，台鐵表示，因應萬里溪堰塞湖蓄水量將達溢流警戒水位，為保障旅客權益，凡於7月16日（含）後申請退票，且乘車日期為7月16日至17日，車票起訖站位於花蓮至台東沿線各站區間者，可辦理全額退票免收手續費；透過網路或APP退票的旅客，退票手續費將由台鐵公司統一辦理退還原刷卡帳戶。另因本次事件影響行程，與花東區間車票相關聯之車票申請一併退票者，亦可辦理全額退費。