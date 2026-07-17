快訊

牽黃金獵犬要上捷運…遭制止竟貼站務員個資 北捷挺同仁提告

一桌生日宴 吃出父母重新翻炒的回憶

蔣經國日記／美拉攏北京撤防台海 兩岸最終空戰非113

聽新聞
0:00 / 0:00

通勤尖峰出包！機捷北上列車故障 乘客全被趕下車

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
機捷北上列車今早在A6泰山貴和站故障，旅客全被趕下車，月台擠滿人潮。圖／民眾提供
機捷北上列車今早在A6泰山貴和站故障，旅客全被趕下車，月台擠滿人潮。圖／民眾提供

機場捷運今天上午發生列車故障停駛，車上所有乘客在A6泰山貴和站被趕下車，事發正值上班通勤尖峰，民眾抱怨連連。桃捷公司，列車設備異常，已緊急調度，造成不便請見諒。

乘車民眾指出，今天上午8時左右，機捷列車臨時故障，大家被趕下車，人潮擠滿月台，頂著大太陽，十分不舒服；另有民眾指出，機捷今早班次混亂，有一列車不載客，然後直達車停普通車車站，等了兩班車，還是上不去。

民眾抱怨，桃捷公司是不是應該趕快來買新車及號誌系統。也有人說，桃捷服務超爛，手扶梯三天兩頭就封閉不能用、票閘門支援信用卡的少之又少、車輛班次久到不行，買新車永遠推給號誌系統不符合，憑什麼乘客要承受？

桃捷公司表示，事情發生在上午7時40分，機場捷運A6泰山貴和站上行列車發生設備異常，所以安排旅客下車，調度後續列車協助疏運，直達車也改成站站停靠。因爭執通勤尖峰，事件確實造成部分旅客久候，造成不便敬請見諒。延誤時間及影響人數還在估算。

機捷北上列車今早在A6泰山貴和站故障，旅客全被趕下車，月台擠滿人潮。圖／民眾提供
機捷北上列車今早在A6泰山貴和站故障，旅客全被趕下車，月台擠滿人潮。圖／民眾提供

機捷 桃捷 機場捷運

延伸閱讀

德鐵列車突臨停…列車長急衝超市買衛生紙 獲乘客封「真正英雄」

花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒 台鐵中午前列車正常行駛

萬里溪堰塞湖快爆了 台鐵凌晨啟動預防性停駛

桃鐵地下化工程 台鐵估中壢至埔心這4天列車延誤3至5分鐘

相關新聞

通勤尖峰出包！機捷北上列車故障 乘客全被趕下車

機場捷運今天上午發生列車故障停駛，車上所有乘客在A6泰山貴和站被趕下車，事發正值上班通勤尖峰，民眾抱怨連連。桃捷公司，列車設備異常，已緊急調度，造成不便請見諒。

花蓮萬里溪堰塞湖恐溢流 台鐵戒備：中午12時前正常行駛

花蓮縣萬里溪堰塞湖蓄水量將達溢流警戒水位，台鐵公司表示，今天中午前，全線各級列車正常行駛。至於中午12時後的列車行駛資訊，將視萬里溪堰塞湖水位溢流變化，上午10時前公布。

牽黃金獵犬闖捷運遭制止 竟公審站務員個資…北捷挺同仁提告

捷運劍潭站日前有民眾僅以牽繩攜帶寵物，企圖想要進入捷運站內，遭到站務員提醒並勸導時，竟擅自將站務員的個資、照片上傳到網路。對此，北捷表示，已保留相關事證，若同仁要提告，會給予協助。

全台午後大雷雨！專家曝下周後半「颱風窩」建立 留意熱帶擾動對台影響

西南風影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天到周末的天氣型態類似，南部地區全天不定時有短暫陣雨，留意夜間到上午前，西南風跟陸風交會在沿岸地區是否產生局部較大雨勢的現象。

獨／超級聖嬰發威？24歲女眼角膜「長青春痘」險瞎 醫揭原因

超級聖嬰熱浪席捲，極端高溫不只讓人中暑、熱衰竭，高雄24歲林姓女子連日頂著烈日外出，眼睛竟「長青春痘」，就醫檢查發現，她角膜布滿密密麻麻發炎細胞沉積物，確診急性葡萄膜炎，所幸積極治療後，視力已恢復正常。醫師指出，過去約有3成葡萄膜炎患者發病原因不明，近年醫界已開始關注劇烈高溫、寒流及溫差也是誘發原因。

360度彩虹！雲嘉瀑布群雨後大爆發 空拍震驚網友「宛如仙境」

嘉義縣山區瀑布景觀豐富，素有「瀑布之鄉」美譽。受上月梅雨鋒面、西南氣流及颱風外圍環流帶來豐沛降雨影響，山區瀑布近期水量大增，形成壯闊奔流景象。知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明日前前往嘉雲山區草嶺、豐山一帶空拍瀑布群，不僅捕捉到蛟龍瀑布、蓬萊瀑布、水濂洞及萬年峽谷等景點水勢磅礡，更意外拍下罕見的「360度彩虹」，讓不少網友驚呼宛如仙境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。