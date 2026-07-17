通勤尖峰出包！機捷北上列車故障 乘客全被趕下車

機場捷運今天上午發生列車故障停駛，車上所有乘客在A6泰山貴和站被趕下車，事發正值上班通勤尖峰，民眾抱怨連連。桃捷公司，列車設備異常，已緊急調度，造成不便請見諒。

乘車民眾指出，今天上午8時左右，機捷列車臨時故障，大家被趕下車，人潮擠滿月台，頂著大太陽，十分不舒服；另有民眾指出，機捷今早班次混亂，有一列車不載客，然後直達車停普通車車站，等了兩班車，還是上不去。

民眾抱怨，桃捷公司是不是應該趕快來買新車及號誌系統。也有人說，桃捷服務超爛，手扶梯三天兩頭就封閉不能用、票閘門支援信用卡的少之又少、車輛班次久到不行，買新車永遠推給號誌系統不符合，憑什麼乘客要承受？

桃捷公司表示，事情發生在上午7時40分，機場捷運A6泰山貴和站上行列車發生設備異常，所以安排旅客下車，調度後續列車協助疏運，直達車也改成站站停靠。因爭執通勤尖峰，事件確實造成部分旅客久候，造成不便敬請見諒。延誤時間及影響人數還在估算。