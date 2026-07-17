全台午後大雷雨！專家曝下周後半「颱風窩」建立 留意熱帶擾動對台影響

西南風影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天到周末的天氣型態類似，南部地區全天不定時有短暫陣雨，留意夜間到上午前，西南風跟陸風交會在沿岸地區是否產生局部較大雨勢的現象。

至於其他地區留意午後雷雨，吳聖宇表示，熱對流發展的地方，有局部較大雨勢機會，山區降雨比平地明顯，平地受影響較大的地區仍以大台北一帶為主，午後外出或到山區活動留意天氣變化。

溫度方面持續較為高溫炎熱，吳聖宇表示，各地高溫普遍34至36度左右，中南部近山區、大台北地區以及花東部分地區有36至38度，多補充水分，做好防曬，上午10時到下午4時盡量避免戶外活動。

這樣的天氣型態可能持續到下周三左右，他說，到了下周後半，太平洋高壓較為增強西伸，同時菲律賓以東可能有熱帶擾動發展，並且往菲律賓方向移動，後續逐漸趨向南海。大環境風向逐漸轉變為東南到偏東風，迎風面的降雨將從南部轉移到花東一帶，午後雷雨發展轉移到西半部山區。

他說，若高壓勢力較強，熱對流的降雨仍將主要集中在山區為主。溫度方面還是一樣的炎熱，除非有較明顯的天氣系統影響台灣，不然這種夏季高溫仍然會持續下去。

關於颱風消息，吳聖宇說，昨天下午在關島東南方海面有熱帶性低氣壓TD-12生成，後續發展的狀況不好，目前呈現結構鬆散的狀態，底層的環流未能把深對流進一步組織化，甚至底層環流有逐漸減弱的趨勢，成為颱風的機會似乎不高，可能緩慢向東北移動一段時間後，就會逐漸消散。

吳聖宇表示，這個系統的生成及發展過程跟前一個海神颱風有些類似，都是來自於高壓反氣旋之間的小型渦旋在偶然的良好環境下發展起來，但都不太能持續增強，形成後不久就因為環境條件轉差而逐漸消失。

真正要有比較好的颱風發展條件，吳聖宇表示，可能還是要等到下周後半，太平洋高壓重新增強西伸後，高壓南側的季風低壓槽環境建立，槽內擾動的發展條件應該就會好轉許多。因此下周後半到周末期間，可能就要留意菲律賓以東熱帶擾動發展狀況，以及後續逐漸往菲律賓靠近的趨勢，對台灣的影響程度仍待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。