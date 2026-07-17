360度彩虹！雲嘉瀑布群雨後大爆發 空拍震驚網友「宛如仙境」

嘉義縣山區瀑布景觀豐富，素有「瀑布之鄉」美譽。受上月梅雨鋒面、西南氣流及颱風外圍環流帶來豐沛降雨影響，山區瀑布近期水量大增，形成壯闊奔流景象。知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明日前前往嘉雲山區草嶺、豐山一帶空拍瀑布群，不僅捕捉到蛟龍瀑布、蓬萊瀑布、水濂洞及萬年峽谷等景點水勢磅礡，更意外拍下罕見的「360度彩虹」，讓不少網友驚呼宛如仙境。

黃源明表示，這次利用無人機拍攝草嶺及豐山瀑布群，由於各景點分散，且拍攝時間有限，因此全程採用空拍方式記錄。畫面中可見各大瀑布水量充沛、氣勢驚人，遠比平時更加壯觀，也展現豪雨過後山林最迷人的景致。最令人驚喜的是，拍攝過程中意外出現完整的360度彩虹。

他說，過去曾看過朋友以空拍機拍攝到環狀彩虹，當時還覺得相當不可思議，沒想到這次竟親眼拍到。其實，只要空氣中的水氣充足，陽光照射角度恰當，就有機會形成彩虹，而水氣越充沛，彩虹也越完整，空拍機因擁有更高視角，更容易捕捉到地面難以看見的完整環狀彩虹。

黃源明形容，瀑布水量就像天氣一樣會「滾動式調整」。每逢豪雨過後，山區道路旁常會出現許多臨時形成的「時雨瀑」，但隨著天氣放晴、水量減少，這些瀑布很快就會消失，只剩蛟龍瀑布等大型瀑布仍能維持豐沛水勢，因此近期正是欣賞瀑布最佳時機。

針對有網友關心颱風過後阿里山路況，黃源明表示，目前網路資訊傳遞快速，若有道路中斷或重大災情，通常都會第一時間透過官方或社群平台發布，因此「沒有消息就是好消息」，不過仍提醒民眾上山前務必確認最新道路資訊。

他建議，前往阿里山地區可優先選擇台18線阿里山公路及路幅較寬的縣道通行。颱風過後，部分景點及道路仍需時間完成清理，加上山區午後容易出現對流雷陣雨，從事戶外活動應隨時留意即時天氣及時雨量變化，盡量把握上午天氣較穩定時前往，才能安心欣賞豪雨過後難得一見的瀑布盛景。

知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明日前前往嘉雲山區草嶺、豐山一帶空拍瀑布群，不僅捕捉到蛟龍瀑布、蓬萊瀑布、水濂洞及萬年峽谷等景點水勢磅礡，更意外拍下罕見的「360度彩虹」，讓不少網友驚呼宛如仙境。圖／截自「漫步在雲端的阿里山」