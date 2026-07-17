今起雷雨至下周二 賈新興：日韓劇烈降雨、歐洲先熱後冷

西南風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，下周二前，在南海有熱帶雲簇消長，發展條件不佳。不過，其扮演提供台灣附近的西南風及水氣的角色，致使大氣不穩定度提高，帶來連日午後的大雷雨。

2026-07-17 05:22