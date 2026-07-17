今起雷雨至下周二 賈新興：日韓劇烈降雨、歐洲先熱後冷
西南風雷雨到下周二，下周三起高溫主導。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天起至下周二，偏強西南風主導，午後雷雨明顯，南台灣深夜至隔天清晨易有局部雨，備傘出門。下周三至下周六，太平洋高壓主導，天氣轉為高溫悶熱，防曬補水必備。
至於颱風消息，他說，下周五至下周六，密切追蹤菲律賓東方外海熱帶系統動態及移動趨勢，隨時關注最新預報。
國際天氣方面，賈新興表示，日本仙台至北海道明天至周日劇烈降雨，行程保留彈性。韓國明天、下周一至下周二，強降雨接連影響，留意豪雨警戒。歐洲則是西班牙、義大利及北非下周三之前高溫熱浪持續，確認當地紅色警報；北歐及歐洲各地下周三轉低溫強風，備防風外套。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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