極點慢旅鐵馬探索北海岸山海風光 9月富貴角出發即起報名

交通部觀光署北觀處「2026極點慢旅－富貴騎跡」主場活動，9月12日在富貴角風藝術營區登場，即日起開放報名。今年從台灣極北點「富貴角燈塔」出發，規畫22公里「極點慢旅組」及73公里「富貴騎跡組」兩條路線，走訪北海岸經典海岸地質景觀、海灣風光、漁港聚落與在地特色商家，以自行車騎乘的低碳慢旅深度探索北海岸之美。

北觀處代理處長吳建志表示，今年以「一日雙路線」滿足不同騎乘族群需求。22公里「極點慢旅組」適合一般民眾、親子及初階車友參與，路線從富貴角出發，前往白沙灣、淺水灣周邊景點的雙灣慢旅體驗為主軸，以悠閒步調感受海風、燈塔、漁港與地方人文魅力，體驗北海岸慢旅風情。

首度推出的73公里「富貴騎跡組」，則提供熱愛挑戰的車友更具深度的騎乘體驗，路線自富貴角風藝術營區出發，行經野柳地質公園後折返，續騎金山、中角灣、石門洞、淺水灣、富基漁港、富貴角燈塔等代表景點騎行，串聯皇冠海岸最具代表性的地質景觀、海灣風貌及沿岸聚落，兼具運動挑戰與觀光體驗。

可至活動報名網站查詢各組名額、報名費、報名禮、完騎紀念品、補給服務及活動辦法。今年除提供完善補給與完騎服務外，亦結合集章挑戰、完騎認證、皇冠海岸觀光圈消費券及在地特色體驗等內容，鼓勵車友完成騎乘後走訪在地特色商家與觀光聚落。

另有「自主騎遊認證活動」，鼓勵民眾依照自己的節奏規畫騎乘行程，完成指定任務即可獲得專屬騎遊認證，並有機會兌換限定紀念品及參加抽獎。活動串聯皇冠海岸觀光圈合作店家及特色景點，讓北海岸成為自行車旅遊愛好者一年四季都值得再訪的騎遊目的地。

北觀處表示，透過整合皇冠海岸自然景觀、特色聚落、在地產業及觀光圈資源，打造深度旅遊的騎乘體驗，以低碳、健康的方式探索北海岸自然、人文與地方特色，相關資訊可至北觀處官網及臉書粉絲專頁查詢。

報名網站：https://bao-ming.com/eb/content/7127

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw

北觀粉絲團-幸福北海岸：https://www.facebook.com/northguan/

交通部觀光署北觀處「2026極點慢旅－富貴騎跡」主場活動，即日起開放報名。圖／北觀處提供

交通部觀光署北觀處「2026極點慢旅－富貴騎跡」主場活動，即日起開放報名。圖／北觀處提供