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全台飆高溫！紫外線恐達危險等級 北部午後慎防大雨

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
各地高溫普遍在32至35度左右，氣象署提醒外出做好防曬、補充水分。聯合報系資料照
各地高溫普遍在32至35度左右，氣象署提醒外出做好防曬、補充水分。聯合報系資料照

今天持續受西南風影響，中央氣象署表示，南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，清晨上午中部地區有零星降雨，午後中部以北、東北部地區及花東山區有局部短暫雷陣雨，大台北地區及西半部山區有局部大雨發生的機率，下午外出注意天氣變化，並攜帶雨具備用。

天氣炎熱，各地高溫普遍在32至35度左右，大台北盆地、苗栗以南及花蓮、台東容易出現局部36度以上高溫，東南部有焚風發生的機率，近中午前後紫外線偏強，可來到過量或危險等級，外出務必做好防曬並多補充水分。澎湖多雲時陰，27至32度；金門多雲時晴，27至31度；馬祖晴時多雲，27至31度。

西南風偏強，彰化以北及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動多加留意。

明天至下周一西南風影響，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，清晨至上午中部地區有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；明天大台北地區及西半部山區有局部大雨發生的機率；周日、下周一南部地區有局部較大雨勢、午後北部地區及其他山區有局部大雨發生的機率。

下周二至下周四各地大多為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北、東北部及東部山區有局部大雨發生的機率；下周二清晨至上午南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨。

下周五各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下周六、26日環境偏東風至東南風，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署說，預估下周關島至菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的趨勢，其強度發展及路徑仍有較大不確定性，注意氣象署最新資訊。

天氣趨勢。圖／中央氣象署提供
天氣趨勢。圖／中央氣象署提供

高溫 澎湖 苗栗

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