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紅霞颱風將生成「可能比海神更慘」 他曝月底至少再有1至2颱
在關島東南方的熱帶性低氣壓TD12號，有發展為輕度颱風紅霞的趨勢。又有新颱風要來嗎？民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，「沒事的，因為狀況有如前幾天的海神」。
海神颱風生成24小時即減弱為熱帶性低氣壓，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這個熱帶低壓搞不好比海神更慘，可能連颱風資格都沒能拿到就去了，再加上距離遙遠，和台灣天氣沒有關係。雖然這一個熱帶低壓不成氣候，但7月底有颱風生成的訊號滿強的，「少說會產個1至2個」，並不是說颱風一定會來台灣，如果有安排活動，可以考慮風險控管。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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